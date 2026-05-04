Servet Çetin'le yollar resmen ayrıldı: Şampiyon ekibe gidecek

TFF 1. Lig ekibi Sarıyer, Servet Çetin'le yollarını ayırdı. Çetin'in Batman Petrolspor'a gitmesi bekleniyor.

1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı.

"HİKAYENİN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ OLDU"

Lacivert-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Servet Çetin'in çok zor bir dönemde takımın başına geçtiği belirtilerek, "Kendisi göreve geldiği günden itibaren sadece saha içinde değil, saha dışında da kulübümüze sahip çıkan, inanan ve bu inancı oyuncularımıza da yansıtan bir duruş sergiledi. Zaman zaman en zor anlarda bile geri adım atmadan, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmesi bu hikayenin en önemli parçalarından biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

"CAMİANIN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU HİSSETTİK"

Açıklamada, Servet Çetin'in emeklerinin çok değerli olduğu aktarılarak, "Birlikte zorlu günler gördük, önemli anlar yaşadık ve en önemlisi bu camianın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissettik. Kendisine kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun." denildi.

BATMAN PETROLSPOR İDDİASI

Sarıyer'den ayrılan Servet Çetin'in TFF 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Batman Petrolspor'a gelmesi bekleniyor.

LİGDE 48 PUAN TOPLADI

Servet Çetin, Sarıyer'in başında çıktığı 29 lig maçında 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

