TFF açıkladı: Kritik final Amedspor'un sahasında oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mardin 1969 Spor ile Muş Spor arasında oynanacak olan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup finalinin Diyarbakır Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

TFF'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup final müsabakası, 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacaktır. Mardin 1969 Spor ile Muş Spor Kulübü arasında oynanacak müsabakanın başlangıç saati ise 17.00 olarak belirlenmiştir.

AMEDSPOR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Diyarbakır Stadyumu, TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Amedspor'a ev sahipliği yapıyor.

ARALARINDA 2 PUAN VARDI

Mardin 1969 Spor, 55 puanla lig aşamasını 3. sırada bitirdi. 53 puan toplayan Muş Spor ise 5. sırada yer aldı.