Volkan Demirel'in görevine son verildi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci Volkan Demirel dönemi sona erdi. Başken ekibi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu.

Başken ekibi açıklamasında "Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Gençlerbirliği, 1-0 mağlup oldu. 28 puandaki Gençlerbirliği, küme düşme hattında yer alıyor.

LİGDE 1 GALİBİYET ALDI

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde 8 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

KUPADA GALATASARAY'I ELEDİ

Başkent ekibi, Demirel yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.