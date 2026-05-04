Volkan Demirel'in görevine son verildi

Volkan Demirel'in görevine son verildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fatih Karagümrük'e mağlup olan Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci Volkan Demirel dönemi sona erdi. Başken ekibi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu.

Başken ekibi açıklamasında "Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Gençlerbirliği, 1-0 mağlup oldu. 28 puandaki Gençlerbirliği, küme düşme hattında yer alıyor.

LİGDE 1 GALİBİYET ALDI

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde 8 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

KUPADA GALATASARAY'I ELEDİ

Başkent ekibi, Demirel yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kurban Bayramı tatili belli oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Spor
Servet Çetin'le yollar resmen ayrıldı: Şampiyon ekibe gidecek
Servet Çetin'le yollar resmen ayrıldı: Şampiyon ekibe gidecek
Trabzonspor'dan yeni sezon için kritik çağrı
Trabzonspor'dan yeni sezon için kritik çağrı