Galatasaray'ın yıldızı şarkıcı oldu: Klibi Rams Park'ta çekti

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Noa Lang, Lil Kleine ile 'Ewa Safi' isimli parçayı düet yaptı. Şarkının klibi Rams Park'ta çekildi.

Süper Lig'de şampiyonluğa giden Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, rapçi Lil Kleine ile düet yaptı.

KLİBİ RAMS PARK'TA ÇEKTİLER

İkili “Ewa Safi” isimli parçayı birlikte söylerken klibin bir kısmı Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta çekildi. İkili klipte Galatasaray forması giydi.

TARAFTARLAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Şarkının klibinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı ifade edilirken Noa Lang fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşıma Galatasaraylı taraftarlar yorum ve beğeni yağdırdı.

SEZON SONU DÖNECEK

Devre arasında Napoli'den kiralanan Noa Lang'in sezon sonunda takımına dönmesi bekleniyor. Oyuncu ile Beşiktaş'ın ilgilendiği kaydedilse de Napoli de kalacağı iddia ediliyor.

17 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Noa Lang, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyememişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

