Fenerbahçe'de 2 hafta kala ameliyat kararı

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber geldi.

AĞRILARI İYİCE ARTTI

Fanatik'te yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan yıldız futbolcunun ağrıları iyice arttı.

AMELİYAT KARARI

Fenerbahçe sağlık ekibinin, Malili futbolcu için ameliyat kararı aldığı kaydedildi. Operasyonun kısa sürede gerçekleşmesi planlanıyor. Dorgeles Nene ligde kalan 2 maçta forma giyemeyecek.

39 MAÇTA 11 GOL VE 10 ASİST KAYDETTİ

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan genç futbolcu için Salzburg'a 18 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 39 maçta görev yapan Dorgeles Nene, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.