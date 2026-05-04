Fenerbahçe'de teknik direktör adayları ortaya çıktı

Galatasaray derbisinin ardından şampiyonluk şansı zora giren Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek.

Mevcut başkan Sadettin Saran'ın olmayacağı seçimde Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylığını resmen duyurdu. Mehmet Ali Aydınlar ve Aziz Yıldırım'ın da önümüzdeki günlerde adaylığını açıklaması bekleniyor.

Domenico Tedesco'yla yolların ayrılması nedeniyle adayların ilk olarak yeni teknik direktörle anlaşacak.

MEHMET ALİ AYDINLAR'IN LİSTESİNDE 2 İSİM VAR

Fanatik'te yer alan habere göre; Mehmet Ali Aydınlar'ın ilk adayı Jürgen Klopp. Ancak Alman teknik adamın gerçekçi olmadığı bu yüzden de listenin ikinci sırasında Filipe Luis olduğu kaydedildi.

HAKAN SAFİ SEBASTIAN HOENESS'İ LİSTESİNE ALDI

Haberde Hakan Safi'nin ise 2023 yılından beri Stuttgart'ı çalıştıran Sebastian Hoeness'le ilgilendiği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM'IN ADAYI AYKUT KOCAMAN

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın ise teknik direktör adayının Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman olduğu öne sürüldü.