Galatasaray soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı

Yayınlanma:
Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da futbolcular soyunma odasında şampiyonluk sözü verdi.

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-1'lik şok edici bir mağlubiyetle ayrıldı.

Kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, Samsun'da alınan bu mağlubiyetle büyük bir sürpriz yaşadı.

SOYUNMA ODASINDA ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİLER

Mücadelenin ardından büyük bir üzüntü yaşanırken soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı futbolcular, Antalyaspor maçı için şampiyonluk sözü verdi.

ANTALYASPOR'U YENERSE ŞAMPİYON

74 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak. 9 Mayıs Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar galip geldiği takdirde doğrudan şampiyonluğunu ilan edecek. Beraberlik veya yenilgi durumunda ise Fenerbahçe'den gelecek haberi bekleyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

