Arda Turan'ın içinden Fatih Terim çıktı: Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde şampiyonluğa koşuyor.

Son olarak Dinamo Kiev’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Shaktar, puanını 63 yaptı ve en yakın takipçisi LNZ Cherkasy ile arasındaki puan farkını 10 yaptı.

4 HAFTA KALA BÜYÜK AVANTAJ

Shakhtar Donetsk, ligde kalan 4 maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

Ukrayna ekibinin kalan maçları şöyle:

SK Poltava (D), Obolon Kiev, Kryvbas (D), Kolos

ARDA TURAN’IN İÇİNDEN FATİH TERİM ÇIKTI

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan’ın aylar öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Uzun bir dönem teknik direktör Fatih Terim’in öğrencisi olan Arda Turan, hocasının izinden giderek etkili bir konuşma yaptı.

Videoyu izleyen kullanıcılar, ‘’Arda Turan’ın içinden Fatih Terim çıktı’’ tarzında yorumlar yaptı.

Arda Turan’ın yaptığı konuşma şu şekilde:

''Beyler, eğer bugün kötü performans görürsem bunu unutmam. Bugün önemli bir gün. Tatilden önceki… Neden mi? Sistemimize saygı duyulduğunu görmek istiyorum. Nedir bu? Eğer boşluk bulursanız dripling yapın. Sistemimiz nedir? Üçgenler. Sistemimiz nedir? Yönü ve ritmi değiştir. Boş alan git, şut at. Topu kaybettiğimizde reaksiyon göster. Topu kazandığımızda ileri git. Şampiyon olmak istiyor musunuz? Siz karar verin. Benim kararım değil. Siz karar verin. Tamam mı? Evimizdeyiz. Şampiyonluk için evimizde ne yapacağız? En iyi takımı görmek istiyorum''