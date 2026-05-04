Hakeme yumruk atan futbolcu serbest bırakıldı: Kulüp başkanı takımdan yolladı

Edirne 2. Amatör Lig B Grubu’nda Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşma sırasında yedek kulübesinden sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt’un yüzüne yumruk atan futbolcu B.Y., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. B.Y.’nin kulübü Beğendikspor ile ilişiği de kesildi.

Edirne 2’nci Amatör Lig B Grubu'nda yer alan Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, dün Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın golsüz devam ettiği maçın 43’üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., sahaya girerek orta hakem Mert Kunt’un yüzüne yumruk attı.
B.Y., futbolcular ve polis tarafından sahadan çıkartıldı. Hakem Kunt, maçı tatil ederken, şikayeti üzerine B.Y. gözaltına alındı. Maçın ardından Kunt, Keşan Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Maçla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi. B.Y. ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

KULÜPLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Öte yandan Beğendikspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, B.Y.’nin sözleşmesinin feshedildiği ve kulüple ilişiğinin kesildiği belirtilerek, “Bu saldırıdan dolayı başta hakem Mert Kunt’tan ve tüm hakem camiasından özür diliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Bugüne kadar bu tür olaylar yaşanmasın diye mücadele ettik bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşanan bu olayın sebebi olan şahsın kulübümüz ile hiçbir ilişiği kalmamıştır. Beğendikspor olarak bu olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

