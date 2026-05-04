Bolu'nun Seben ilçesindeki Kınıkçı Kanyonu'nda nesli tehlike altında olan Mısır Akbabası, hem yuvasında hem de uçuş halinde drone kamerasına yansıdı.

Doğasever Batuhan Güler, arkadaşlarıyla çıktığı doğa yürüyüşünde Kınıkçı Kanyonu'nda karşılaştığı Mısır Akbabası'nı drone'uyla kayıt altına aldı. Nadiren görüntülenebilen kuş, hem yuvasında dinlenirken hem de kanyon üzerinde süzülürken objektife takıldı.

TÜRKİYE VE AVRUPA'NIN EN KÜÇÜK AKBABASI

Bilim dünyasında Neophron percnopterus adıyla tanınan Mısır Akbabası, atmacagiller familyasının en küçük üyesi olma özelliğini taşıyor. Türkiye ve Avrupa'daki en küçük akbaba olan bu tür, Mısır'a göç etmesi ve diğer akbabalara kıyasla daha küçük yapıda olması nedeniyle bu adı aldı.

60-70 santimetre boyunda, 155-180 santimetre kanat açıklığına ve yaklaşık 1,8-2,4 kilogram ağırlığa ulaşan kuşun gövdesi ile kanat örtüleri beyaz, kanat telekleri ise siyahtır.

Mısır Akbabaları leş, çöp ve dışkı tüketerek organik atıkların uzaklaştırılmasında ve geri dönüştürülmesinde kritik bir rol üstleniyor. Yüksek kayalıkları tercih eden ve termal hava akımlarından yararlanarak süzülen bu tür, uygun yaşam alanı bulamadığında ağaçlara ya da eski binalara da yuva yapabiliyor.

NESLİ HIZLA TÜKENİYOR

1960 ile 2010 yılları arasında Mısır Akbabası neslinin yarıdan fazlası yok oldu. Türkiye, Avrupa'nın en geniş Mısır Akbabası popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Kınıkçı Kanyonu'ndaki görüntüler ise bu nadir kuşun Bolu'daki varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

(DHA)