Gülistan Doku soruşturmasında 'Derin temizlik' detayı: Zainal'ın telefonundaki veriler silinmiş!

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan şüphelilerden Zainal Abakarov'un, 2020 yılında telefonundan bazı tarihlere ait fotoğraf ve mesajların silindiği ortaya çıktı. Abakarov ifadesinde, "Belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur" diyerek kendini savundu.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı.

Yıllar sonra "cinayet" şüphesiyle yeniden açılan soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile Gülistan'ın erkek arkadaşı Zainal Abakarov dahil 12 şüpheli tutuklanmıştı.

TELEFONDAKİ VERİLER, ÖZEL YAZILIM KULLANILARAK SİLİNMİŞ

Soruşturma devam ederken, şüphelilerin ifadelerinden detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Zainal Abakarov'un telefonundaki kayıtların silindiği ortaya çıktı. Abakarov’un, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020'de özel bir yazılım kullanılarak silindiği belirlendi.

Verilerin silindiği ise, Zainal Abakarov'a emniyette yöneltilen sorular sırasında ortaya çıktı.

"DERİN TEMİZLİK" YAPILMIŞ

İfade işlemlerinde Zainal Abakarov'a, "Cep telefonunuz Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeyken, 01 Mayıs 2020-06 Mayıs 2020 tarihleri arasında, cihazınızın galerisinden Aralık 2019'a ait bir takım fotoğrafların silindiği, WhatsApp'nızda ise 24-25 Aralık 2019 da gönderilen bazı fotoğrafların silindiği Ulusal Kriminal Büronun cep telefonunuzu incelemesi neticesinde tespit edilmiştir. Aynı şekilde, cep telefonunuz adli emanette iken, 02 Temmuz 2020 tarihinde 'WhatsApp uygulaması üzerinde 'deep clean-derin temizlik-app clean - uygulama temizliği' yapıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemi siz mi yaptınız ya da kimler yapmış olabilir?" sorusu yöneltildi.

"BU İŞLEMİ KİMİN NEDEN NE AMAÇLA YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

Zainal Abakarov ise ifadesinde bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Telefonuma el konulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak yada Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu. Bu işlemi kimin neden ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Benim telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu telefonu ve SIM kartı Antalya'da benden aldıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve SIM kart halen bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

