Kurban pazarında yangın faciası: 1 kişi öldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Vardar Bulvarı Acun Sokak'ta bulunan bir kurban satış ve kesim yerinde, gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

İş yerindeki konteynerde başladığı öğrenilen yangını görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, içeride bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Bekir Yazıcı olduğu belirlendi.

İş yerindeki hayvanların yangından zarar görmediği öğrenildi. Yazıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNDE SİLAH BULUNDU! BEKÇİ GÖZALTINDA

Olayın ardından gözaltına alınan bekçi Talip S.'nin, emniyette verdiği ilk ifadesinde Bekir Yazıcı'nın iş yeri sahibinin akrabası olduğunu, gece markete gidip döndüğünde yangını fark ederek müdahale ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yangının çıktığı alanda bir tabanca bulundu. Silaha, balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"NORMALDE EVİNE GİDER, BURADA KALMIŞ"

İş yerinde kurban satışı yaptığı öğrenilen Başaran Demir, "Gece 03.30 gibi haberimiz oldu. Arkadaşımız arayarak bilgi verdi. Geldiğimizde olanları gördük. Ölen kişinin kim olduğunu, arkadaşımız mı akrabamız mı olduğunu bilmiyoruz. Bekçiyi gözaltına aldılar. Normalde arkadaşımız saat 07.30 gibi evine gider. Ölen kişi burada kalmış. Ne olduğu daha sonra ortaya çıkacak, biz de bilmiyoruz" dedi. (DHA)