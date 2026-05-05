Asena'nın katiline bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'de Haziran 2023'te tartıştığı kız arkadaşı Esra Asena Temir'i döverek öldüren Mustafa Bangiz, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı. Bangiz'in avukatlarının kararı Yargıtay'a taşımasının ardından katil erkeğin cezası bozulmuştu. Yerel mahkemede yeniden yargılanan 31 yaşındaki Bangiz, bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

ASENA'YI DÖVEREK ÖLDÜREN MUSTAFA BANGİZ YENİDEN YARGILANDI

Haziran 2023'te Esra Asena Temir'i döverek öldüren Mustafa Bangiz hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede Temir'in aldığı ağır darbeler nedeniyle beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi. Mustafa Bangiz'in, Esra Asena Temir'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve Temir'in onlar tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkan Bangiz, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa Bangiz’in avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu. Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nin itirazı reddetmesi üzerine avukatlar bu kez dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bozarak Bangiz’in yeniden yargılanmasına hükmetti.

Mustafa Bangiz - Esra Asena Temir

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Yargıtay’ın bozma kararının ardından tutuklu sanık Mustafa Bangiz, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hâkim karşısına çıktı. Bangiz duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken; anne Asiye Temir, baba Mustafa Temir ve avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Bangiz, “Yargıtay’ın ve sizin vereceğiniz karara saygı duyuyorum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Evleneceğim kadındı. Bu hale nasıl geldi bilmiyorum. Belki şu anda evlenmiş olacaktık, hatta çocuklarımız bile olacaktı. 3 senedir yas içindeyim. Bitkisel hayattayım. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Yargıtay’ın bozma kararını kabul etmeyen Temir ailesi de sanığın kasten öldürme suçundan yeniden cezalandırılmasını istedi.

Gülistan Doku'dan sonra bir kadın cinayeti dosyası daha açıldı

KATİL ERKEK HAKKINDA BİR KEZ DAHA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanık hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçu ile verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına direnilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Mustafa Bangiz'i "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

NE OLMUŞTU?

29 Haziran 2023’te inşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa Bangiz, Esra Asena Temir’i dövdü. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Temir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Bangiz gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Bangiz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Esra Asena Temir'in cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.