Sakarya’da sağanak denizi iki renge böldü

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonucu denize dökülen Melen Nehri ile Hızar ve Maden derelerinin debileri yükselişe geçti.

YARISI MAVİ YARISI KAHVERENGİ OLDU

Yüksek debiyle akan nehir ve derelerin taşıdığı çamurlu su, döküldüğü noktada Karadeniz'in rengini değiştirdi. Mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu kıyı şeridinin bir bölümü, akarsulardan gelen çamur nedeniyle kahverengiye büründü.

Tatlı su ile deniz suyunun karıştığı bu bölgelerde kirlilik değil, tamamen doğal yollarla taşınan toprak ve alüvyon tabakası etkili oldu.

Sakarya'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, doğalgaz akışı kesildi!

GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Yağışın şiddetiyle birlikte denize boşalan çamurlu suyun etkisi sadece kıyı hattıyla sınırlı kalmadı. Akıntıyla beraber açığa doğru ilerleyen renk değişimi, sahilin geniş bir kesimine yayıldı.

Karadeniz yüzeyinde oluşan bu belirgin tabaka ve nehirlerin denize döküldüğü noktalardaki değişim, dron kameraları tarafından havadan görüntülendi.

Yetkililer, akarsu debilerinin düşmesiyle birlikte deniz renginin normale döneceğini öngörüyor. (AA)