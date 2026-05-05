İstanbul'a gelmesine saatler kaldı: 10 derece oynatacak

Meteoroloji ve AKOM tarafından açıklanan sıcaklık artışını sağlayacak hava kütlesinin İstanbul'a gelmesine saatler kaldı. Günler süren soğuk ve yağışlı havaların ardından termometreleri 10 derece oynatacak. Kırklareli'nden giriş yapıp 6 Mayıs Çarşamba'dan itibaren etkili olacak. Hafta sonu mega kenti, güneşli ve 24 dereceyi bulan sıcaklarla yaz provası bekliyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'u da etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, nihayet veda ediyor. AKOM saatler sonra başlayacak değişimi duyurdu.

İSTANBUL'A GELMESİNE SAATLER KALDI

AKOM’dan alınan son meteorolojik verilere göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde yaklaşık 4-5 gündür etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava dalgası bugün öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk ediyor.

Mevsim normallerinin altında, 14-16 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren hızla yükselerek hafta sonuna doğru 22-24 derece bandındaki bahar değerlerine ulaşması bekleniyor.

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 12 derece ve hafif yağışla başlayan günün, öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselmesi ve bulutların dağılması öngörülüyor.

Gün içerisinde nem oranının yüzde 55 ile 85 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgarın Karayel ve Yıldız yönlerinden saatte 10-25 kilometre hızla orta kuvvette eseceği bildirildi.

10 DERECE OYNATACAK

Haftalık tahmin raporuna bakıldığında, Çarşamba gününden itibaren az bulutlu ve güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı görülüyor. 14-16 derece civarında seyreden sıcaklıkların Perşembe günü 23, Cuma günü ise 24 dereceye kadar çıkarak İstanbullulara yaz provası yaptıracak.

Yeni haftanın ilk günü 11 Mayıs Pazartesi ise termometrelerin 25 dereceyi görerek haftanın en yüksek sıcaklığına ulaşması bekleniyor.

Haftalık takvimde sadece 9 Mayıs Cumartesi günü için yerel yağmur geçişleri uyarısı yapılırken, yağış miktarının metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında kalacağı tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmin Raporu Tablosu

Tarih ve GünSıcaklık (Min / Max)Hava DurumuYağış Miktarı
06.05.2026 ÇarşambaMin: 10°C / Max: 19°CParçalı ve Az BulutluYağış Beklenmiyor
07.05.2026 PerşembeMin: 11°C / Max: 23°CAz Bulutlu ve AçıkYağış Beklenmiyor
08.05.2026 CumaMin: 12°C / Max: 24°CParçalı ve Az BulutluYağış Beklenmiyor
09.05.2026 CumartesiMin: 13°C / Max: 23°CParçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu1-3 kg Arası
10.05.2026 PazarMin: 14°C / Max: 23°CParçalı ve Az BulutluYağış Beklenmiyor
11.05.2026 PazartesiMin: 13°C / Max: 25°CParçalı ve Az BulutluYağış Beklenmiyor

