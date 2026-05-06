Benzinlikte bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan beş şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda, E.A., B.T. ve A.A. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen beş şüpheli arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGANIN ÇIKIŞI VE YARALANMALAR

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Şüpheliler, E.A. ile B.T.'yi bıçakla yaralarken, A.A.'yı ise darp ederek yaraladı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan E.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi ise sürüyor.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ARANIYOR

Olayın ardından kaçan beş şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

