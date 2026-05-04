Eski sevgilisinin evini basıp dehşet saçtı! Kadının erkek arkadaşını defalarca bıçakladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Şişli’de 42 yaşındaki Çiğdem A., erkek arkadaşı 28 yaşındaki Selami Ö. ile evde bulunduğu sırada eski sevgilisi 32 yaşındaki İdris Ç. daireye geldi. Kadını erkek arkadaşıyla gören eski sevgili İdris Ç., çıkan kavgada Selami Ö.’yü 7 yerinden bıçakladı. Yaralanan Selami Ö. hastaneye kaldırılırken, şüpheli olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı. Şüphelinin poliste 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 08.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sevgilisi Çiğdem A.’nın evine gelen eski sevgili İdris Ç., anahtarla içeri girdi. İdris Ç. içeride Selami Ö. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

sislide-eski-sevgilisinin-evini-basti-1291627-384256.jpg

İdris Ç., yanında bulunan bıçakla kadının yeni sevgilisi Selami Ö.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayarak başına yumruk attı.

sislide-eski-sevgilisinin-evini-basti-1291620-384256.jpg

Otelin kapısına pusu kurup sevgilisini ve arkadaşını öldürdü: Cinayetin görüntüsü ortaya çıktıOtelin kapısına pusu kurup sevgilisini ve arkadaşını öldürdü: Cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selami Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

sislide-eski-sevgilisinin-evini-basti-1291623-384256.jpg

ŞÜPHELİNİN 19 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli İdris Ç.’yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilen şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı.

sislide-eski-sevgilisinin-evini-basti-1291625-384256.jpg

İdris Ç.’nin 5 'Evden hırsızlık', 1 'Uyuşturucu madde ticareti', 3 'Kasten yaralama' olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Türkiye
Manisa'da 88 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Manisa'da 88 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Tunceli'de feribot seferlerine rüzgar engeli
Tunceli'de feribot seferlerine rüzgar engeli
İstanbul’dan yola çıkan kardan mahsur kaldı! Hani kapıdan baktıran Mart’tı?
İstanbul’dan yola çıkan kardan mahsur kaldı! Hani kapıdan baktıran Mart’tı?