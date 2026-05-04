52 yaşındaki adam tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Adana’da sokaklarda yaşayan 52 yaşındaki Aziz Coşkun, tartıştığı kimliği belirsiz 3 çocuk tarafından darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Barınacak evi olmadığı için sokaklarda ve parklarda kalan Aziz Coşkun, yolda yürürken tartıştığı kimliği henüz tespit edilemeyen 3 çocuk tarafından darbedildi.

Yumruk darbeleri alan Coşkun, yüzünden yaralandı, çocuklar ise kaçtı. Olay anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşkun, hastaneye gitmek istemedi. Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"HİÇBİR SEBEP YOKKEN BANA SALDIRDILAR"

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çocukları tanımadığını belirten Coşkun, “Yolda yürüdüğüm sırada, tanımadığım bu çocuklar hiçbir sebep yokken bana saldırdılar” dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

