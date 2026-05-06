‘AK Parti’ yerine ‘AKP’ denilnce AKP’li başkan sahneye çıkmadı: Açılış töreninde kriz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda (DAKAF’26) protokol anonslarında aksaklıklar yaşandı.

Bağcılar Belediyesi’nden AKP'li ismin derneğine tartışmalı tahsis: Kütüphane katları imam hatip derneğine!

AKP DENİLMESİNE SİNİRLENDİ

Sunucu, anons sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi için “AKP” ifadesini kullandı. Ardından AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın ismini “Abdullah Arvas” şeklinde telaffuz etti. Peş peşe gelen bu hataların protokolde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

CHP kurultayı davası... AKP'li Şamil Tayyar 'Mutlak butlan kararı yazıldı' demişti: MHP'li Yıldız'dan yalanlama geldi

BAŞKAN SAHNEYE ÇIKMADI İDDİASI

Yerel kaynaklarda yer alan haberlere göre, yaşanan bu anons hatalarının ardından Abdulahat Arvas’ın sahneye çıkmadığı iddia edildi. Ayrıca program sırasında rektörün devreye girdiği ancak akışta herhangi bir düzeltme yapılmadığı aktarıldı.