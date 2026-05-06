‘AK Parti’ yerine ‘AKP’ denilnce AKP’li başkan sahneye çıkmadı: Açılış töreninde kriz

‘AK Parti’ yerine ‘AKP’ denilnce AKP’li başkan sahneye çıkmadı: Açılış töreninde kriz
Yayınlanma:
Van’da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda, sunucunun “AK Parti” yerine “AKP” ifadesini kullanması ve il başkanının adını yanlış anons etmesi üzerine AKP’li başkanın sahneye çıkmadığı iddia edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda (DAKAF’26) protokol anonslarında aksaklıklar yaşandı.

Bağcılar Belediyesi’nden AKP'li ismin derneğine tartışmalı tahsis: Kütüphane katları imam hatip derneğine!Bağcılar Belediyesi’nden AKP'li ismin derneğine tartışmalı tahsis: Kütüphane katları imam hatip derneğine!

AKP DENİLMESİNE SİNİRLENDİ

Sunucu, anons sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi için “AKP” ifadesini kullandı. Ardından AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın ismini “Abdullah Arvas” şeklinde telaffuz etti. Peş peşe gelen bu hataların protokolde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

CHP kurultayı davası... AKP'li Şamil Tayyar 'Mutlak butlan kararı yazıldı' demişti: MHP'li Yıldız'dan yalanlama geldiCHP kurultayı davası... AKP'li Şamil Tayyar 'Mutlak butlan kararı yazıldı' demişti: MHP'li Yıldız'dan yalanlama geldi

BAŞKAN SAHNEYE ÇIKMADI İDDİASI

Yerel kaynaklarda yer alan haberlere göre, yaşanan bu anons hatalarının ardından Abdulahat Arvas’ın sahneye çıkmadığı iddia edildi. Ayrıca program sırasında rektörün devreye girdiği ancak akışta herhangi bir düzeltme yapılmadığı aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Benzinlikte bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Benzinlikte bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
6 Şubat’ta 146 kişi ölmüştü: Müteahhide hapis 15 kişiye beraat kararı
6 Şubat’ta 146 kişi ölmüştü: Müteahhide hapis 15 kişiye beraat kararı