Bağcılar Belediyesi’nden AKP'li ismin derneğine tartışmalı tahsis: Kütüphane katları imam hatip derneğine!

Kamuya açık kütüphanenin iki katının, AKP’li eski meclis üyesinin başkanı olduğu derneğe tahsis edilmesini öngören teklif, Bağcılar Belediyesi Meclisi’nde tartışma yarattı.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - Özel Haber

AKP'li Bağcılar Belediyesi’nde gündem yine tartışmalı bir öneriyle hareketlendi. AKP’li belediyelerin ihale, imar ve tahsis kararları kamuoyunda sık sık eleştirilirken, son dikkat çeken başlık Bağcılar Belediyesi Meclisi’nin bu haftaki gündeminden geldi.

Belediye Meclisi’nde perşembe günü görüşülmesi planlanan teklif, ilçedeki Ateştuğla Kütüphanesi’nin 3. ve 4. katlarının kullanımına ilişkin. Gündem maddesine göre söz konusu alanların, Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği (BAGİMDER) bünyesindeki imam hatip okulu öğrencilerine tahsis edilmesi amaçlanıyor.

Teklif kapsamında belediye ile BAGİMDER arasında bir “ortak iş birliği protokolü” imzalanması öngörülürken, bu protokol için Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a imza yetkisi verilmesi talep ediliyor.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN DERNEĞİNE TAHSİS

Öte yandan tartışmaları büyüten bir diğer ayrıntı ise derneğin yönetimiyle ilgili. BAGİMDER’in başkanlığını, aynı zamanda eski AKP’li Bağcılar Belediyesi Meclis üyesi olan Hasan Hüseyin Dönmez’in yürüttüğü belirtiliyor.

Kamuya açık bir kütüphanenin belirli bir öğrenci grubuna tahsis edilmesini içeren öneri, tepkilere neden oldu. Söz konusu maddenin, belediye meclisinde çoğunluğun desteğiyle kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kararın geçmesi halinde, Ateştuğla Kütüphanesi’nin ilgili katlarının kullanım şekli BAGİMDER'e devredileceği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

