Son dakika | İBB Davası kapsamında tutukluydu: Engin Ulusoy hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada tutuklu bulunan eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy’un, Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda görülen davanın önceki duruşmasında, Ulusoy’un sağlık sorunları nedeniyle salona getirilirken yürümekte güçlük çektiği dikkat çekmişti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Duruşmada söz alan avukatı, müvekkilinin durumuna vurgu yaparak, “Normal şartlarda 112 ile hastaneye götürülmesi gereken bir hasta olmasına rağmen hâlâ sevk edilmedi. 1 Mayıs’ın tatil olması nedeniyle üç gündür araç temin edilemedi” demişti. Engin Ulusoy’un rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ifade edildi.