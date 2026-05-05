Erbakan'dan Bahçeli'ye 'statü' tepkisi: "Hedef Öcalan'ı Ankara'ya getirmek"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan için önerdiği "Barış Süreci Koordinatörlüğü" statüsüne tepki gösterdi. İktidarın hedefinin Öcalan'ı Ankara'ya getirmek olduğunu belirten Erbakan, "Böylesine hayati bir konuda kararı aziz milletimize sorun, referanduma gidin!" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için statü önerisine tepki gösterdi.

'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürecin Öcalan'ın özgürlüğüne indirginemeyeceğine dikkat çeken Erbakan, "PKK, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediği gibi, çözümün reçetesi de Öcalan’a özgürlük değildir." dedi.

"SÜRECİN ÖCALAN'A İNDİRGENMESİNİ KABULLENEMİYORUZ"

"Terörsüz Türkiye’ye elbette evet diyoruz, ancak bu sürecin Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına, Ankara’da siyaset yapmasına indirgenmesini kabullenemiyoruz." diyen Erbakan, iktidarın asıl hedefinin Öcalan'ın serbest bırakarak Ankara'da siyaset yapmasının önünü açmak olduğunun altını çizdi:

"Sürecin sonu başından bellidir. Hedef Öcalan’ı özgürleştirmek, Ankara’ya getirmektir. Belli ki kapalı kapılar ardında bazı sözler verilmiştir."

"SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARIYLA DAHA FAZLA YÖNETİLEMEZ"

Bahçeli süreçte aktif rol oynarken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kalmasına da dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın net görüşünü beyandan kaçındığı bu süreç, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla daha fazla yönetilemez." diyerek süreçte atılacak adımlar için sandığa gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

