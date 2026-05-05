Cezaevindeki sorunları anlatan Mehmet Türkmen hücreye atıldı!

Gaziantep’te Sırma Halı işçilerinin ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları eyleme destek verdiği basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 16 Mart’ta tutuklanan Mehmet Türkmen, tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde hücreye konuldu.

Sendika BİRTEK-SEN, yaşananlara tepki göstererek yaptığı açıklamada, “Cezaevi mi işkencehane mi idare ediyorsunuz” ifadesiyle uygulamalara sert şekilde karşı çıktı.

MEHMET TÜRKMEN HÜCREYE KONULDU

Olayların, Türkmen’in cezaevindeki koşulları ve özellikle hasta tutukluların durumuna ilişkin kaleme aldığı mektubun ardından yaşandığı belirtildi. Avukatı Esmer Özer’in aktardığına göre, başgardiyanlar koğuşa gelerek Türkmen’le tartıştı; bu sırada yüksek sesle konuşmaların ardından Türkmen’in kollarının ters çevrilerek hücreye götürüldüğü belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre; Türkmen’in mektubunda, koğuşta kalan yaklaşık 60 yaşındaki Mehmet Çıtlak isimli tutuklunun sağlık durumuna dikkat çekildi. Çıtlak’ın cezaevine sağlıklı girdiği ancak kısa sürede ciddi şekilde kötüleştiği, yürüyemez hale geldiği ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiği aktarıldı. Ayrıca hastaneye sevklerin geciktiği ve ilaçların zamanında verilmediği de vurgulandı.

Mektupta yer alan ifadeye göre Türkmen, durumu şu sözlerle özetledi:

“Cezaevi müdürü ve savcısı ile görüşmek de işe yaramayınca bu yolla durumu kamuoyuna duyurmak istedim. En temel insani ihtiyaçların bile karşılanmadığı bu koşullarda; barınma hakkının, sağlığa erişim hakkının, temizlik ve hijyen koşullarının çok kötü olduğu bu durumda insan onuruna yakışır muamelenin olmadığı açıktır. Buradan tüm duyarlı kamuoyunu bu konuyu gündem yapmaya çağırıyorum."

SENDİKA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI

Sendika ayrıca, Türkmen’in koğuşta yaşananları anlatmak istediği sırada gardiyanların tepkisiyle karşılaştığını, “sen kimsin” denilerek müdahale edildiğini ve ardından hücreye konulduğunu iddia etti. Açıklamada, cezaevi koridorunda kolların arkadan çekilerek yukarı kaldırılması şeklinde onur kırıcı bir uygulama yapıldığı da öne sürüldü. BİRTEK-SEN, söz konusu muameleye ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı ve cezaevindeki koşulların insan onuruna aykırı olduğunu savunarak kamuoyuna tepki çağrısı yaptı.