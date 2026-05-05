Serik’te meclis krizi: CHP’li üyeler oturumu terk etti

CHP’li üyeler tarafından yapılan açıklamada, toplantı gündeminde yer alan 5, 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu maddelerin meclisin iradesine sunulmadan tek taraflı şekilde gündemden çıkarıldığı ifade edildi.

Bu durumun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine aykırı olduğu savunuldu.

Meclis'te gergin atışma: "Ne terbiyesiz insansın sen"

CHP'LİLER MECLİSİ TERK ETTİ

Söz konusu yönetmelik hükmüne dikkat çekilen açıklamada, “Gündemde değişiklik yapılmasına veya maddelerin eklenip çıkarılmasına meclisçe karar verilir. Bu yetki belediye başkanına ait değildir” denildi.

CHP’li meclis üyeleri, yaşanan durumu “meclis iradesinin yok sayılması” olarak nitelendirerek, oturumu terk etme kararlarının siyasi bir tepki değil, hukuka aykırı uygulamalara karşı bir duruş olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Belediye Başkanı Kumbul’un toplantı sonrasında yaptığı “bu nedenle AK Parti’ye geçtim” yönündeki değerlendirmesine de yanıt verildi.

CHP’li üyeler, söz konusu açıklamanın tartışmanın özünü değiştirmediğini belirterek, “Burada mesele siyasi tercihler değil; kanunlar, usul kuralları ve meclis işleyişinin hukuka uygun yürütülmesidir” ifadelerini kullandı.

Muhalefet üyeleri, yaşanan uygulamanın yalnızca mevcut süreci değil, gelecekte meclis çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini de riske attığını savunarak, hukuka aykırı gördükleri bu duruma ortak olmamak adına meclis salonunu terk ettiklerini kamuoyuna duyurdu.