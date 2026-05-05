Serik’te meclis krizi: CHP’li üyeler oturumu terk etti

Yayınlanma:
Antalya’nın Serik ilçesinde belediye meclis toplantısında yaşanan tartışma, siyasi gerilimi artırdı. CHP’li belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un bazı gündem maddelerini meclis oylamasına sunmadan geri çektiğini öne sürerek oturumu terk etti.

CHP’li üyeler tarafından yapılan açıklamada, toplantı gündeminde yer alan 5, 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu maddelerin meclisin iradesine sunulmadan tek taraflı şekilde gündemden çıkarıldığı ifade edildi.

Bu durumun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine aykırı olduğu savunuldu.

Meclis'te gergin atışma: "Ne terbiyesiz insansın sen"Meclis'te gergin atışma: "Ne terbiyesiz insansın sen"

CHP'LİLER MECLİSİ TERK ETTİ

Söz konusu yönetmelik hükmüne dikkat çekilen açıklamada, “Gündemde değişiklik yapılmasına veya maddelerin eklenip çıkarılmasına meclisçe karar verilir. Bu yetki belediye başkanına ait değildir” denildi.

antalya-frame-at-1m56s.jpg

CHP’li meclis üyeleri, yaşanan durumu “meclis iradesinin yok sayılması” olarak nitelendirerek, oturumu terk etme kararlarının siyasi bir tepki değil, hukuka aykırı uygulamalara karşı bir duruş olduğunu vurguladı.

antalya-frame-at-8m40s.jpg

Açıklamada ayrıca, Belediye Başkanı Kumbul’un toplantı sonrasında yaptığı “bu nedenle AK Parti’ye geçtim” yönündeki değerlendirmesine de yanıt verildi.

CHP’li üyeler, söz konusu açıklamanın tartışmanın özünü değiştirmediğini belirterek, “Burada mesele siyasi tercihler değil; kanunlar, usul kuralları ve meclis işleyişinin hukuka uygun yürütülmesidir” ifadelerini kullandı.

antalya-frame-at-10m5s.jpg

Muhalefet üyeleri, yaşanan uygulamanın yalnızca mevcut süreci değil, gelecekte meclis çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini de riske attığını savunarak, hukuka aykırı gördükleri bu duruma ortak olmamak adına meclis salonunu terk ettiklerini kamuoyuna duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Siyaset
Cezaevindeki sorunları anlatan Mehmet Türkmen hücreye atıldı!
Cezaevindeki sorunları anlatan Mehmet Türkmen hücreye atıldı!
Kirli propagandanın böylesi az bulunur! Fransız dansçının Marsilya şovunu alıp İBB'ye bağladılar
Kirli propagandanın böylesi az bulunur! Fransız dansçının Marsilya şovunu alıp İBB'ye bağladılar