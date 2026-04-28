Meclis'te gergin atışma: "Ne terbiyesiz insansın sen"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Meclis'te bir kez daha yoklama kavgası: AKP'li vekilden MHP'li Adan'a "Sen işini yap" çıkışı

YANLIŞ BİLGİLERİN YAYILMASINDAN MUHALEFET VEKİLLERİNİ SORUMLU TUTTU

AKP Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, gündem dışı söz alarak Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısına ilişkin, "Maalesef olay sonrası bazı siyasilerin, bazı medya mensuplarının konu hakkında tam bilgi almadan konuyu başka yerlere çeken, acıları istismara kadar giden açıklamaları tüm Kahramanmaraş'ı ve ülkemizi üzmüştür. Allah aşkına, bugün sosyal medyadan daha fasık, daha güvenilmez bir ortam var mıdır? Soruyorum size, siyasetçisiniz; hadi bize sormadınız, valiye sorsaydınız ya; Maraş'ta hiç mi arkadaşınız yoktu, hiç mi tanıdığınız yoktu?" diye konuştu.

"KALABALIK BİR ORTAM OLMASIN DİYE DÜŞÜNDÜK"

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Yusuf'un babasının KHK'lı olması nedeniyle cenazesine bakanların katılmaması nedeniyle başlayan tartışmalara değinen Karatutlu, "Ailelerle görüşülüyor. Ne görüşülüyor? 'Cenaze için hassasiyetleriniz var mı?' Yusuf'un babasıyla ben daha önceden de görüşen biriyim. 'KHK'li olduğu için bunu yaptı, şunu yaptı' diye iddia ediyorsunuz. Söylenen nedir? 'Karmaşa olmasın, polisler, basın mensupları olmasın' dendi. Biz de bunu ne anladık? Kalabalık bir ortam olmasın diye düşündük. Ne yaptık? İki milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız -başka- İl Başkanımızla birlikte cenazedeydik, gittik bunlara. Peki, ne oldu? Bakan gelmedi, Bakan gelmedi ama hassasiyetimiz ve ailelerin hassasiyeti hiçbir zaman düşünülmedi. Biz her zaman oradaydık. Başka ne yapıldı biliyor musunuz, başka ne yapıldı? 'Maraş katliamı' diye açıklama yaptınız. Yazıklar olsun size. Hala kırk elli yıl önceki acıları tazelemeye çalışıyorsunuz. 'Maraş okul saldırısı'dır bunun adı. Bunu anlayacaksınız, hala istismar peşindesiniz. 'Okul saldırısı' bile diyemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"UTANMASI GEREKEN BİRİ VARSA O DA SİZSİNİZ"

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Karatutlu'nun konuşması sırasında yerinden tepki göstererek "Sorumluluk hissedip istifa eden oldu mu, ondan haber ver. Bir sorumlu istifa etmedi, bir kişi. Utanması gereken biri varsa o da sizsiniz. 10 can yaşamını yitirdi, buradan gelip bir de söylediğinize bakın. İstifa aldınız mı, birini görevden aldınız mı? Hayır. Burada gelip bir de edebiyat yapıyorsunuz, bize laf atıyorsunuz. Utanın be utanın" sözleriyle karşılık verdi.

AKP'Lİ YILDIRIM "BOŞ KONUŞTUN" DİYEREK SATAŞTI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Karatutlu'nun sözleri üzerine söz alarak, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu acı olayla ilgili gündem dışı konuştuğu zaman farklı şeyleri konuşacağını düşündüm Sayın Karatutlu'nun. Bakın, biz muhalefet partisi milletvekilleri olarak bu olay üzerine çok konuştuk. Özellikle bu Meclis'te..." dediği sırada AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, oturduğu yerden araya girerek "Boş konuştun" sözüyle Başarır'a sataştı.

"BOŞ KONUŞAN SENSİN, TERBİYESİZ"

CHP'li Başarır, Yıldırım'a tepki göstererek "Boş konuşan sensin, terbiyesiz. Kime 'Boş konuşuyorsun' diyorsun sen. Oturmuşsun, orada sürekli laf atıyorsun. Ne terbiyesiz insansın sen ya! Böyle bir şey olur mu ya? Yeter. Senin görevin orada provokasyon değil" diyerek tepki gösterdi.

BOZDAĞ'DAN AKP'Lİ VEKİLE "SAYGILI OL" UYARISI

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, her iki milletvekilini de uyararak AKP'li Yıldırım'a "Ben onu da uyarıyorum, ben onu da uyarıyorum; ben sizi de uyarıyorum. Karşılıklı saygıyla konuşalım. Lütfen, siz de laf atmayın" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP’li Yıldırım, Bozdağ'a, "Onlar her şeyi konuşsun, biz susacağız. Var mı böyle bir dünya ya? Başkanım, 'lütfen' diyorsunuz da bizim konuşmacımız buradayken laf atılıyor, ona 'lütfen' demiyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

Bozdağ ise AKP’li Yıldırım'ı "Sizin konuşmacınız konuştu, şimdi o konuşacak; siz de sabırla dinleyeceksiniz, saygılı bir dil kullanacaksınız" sözleriyle saygılı olması konusunda uyardı.

"'ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KONUŞTU' DİYORUM 'BOŞ KONUŞTU' DİYOR"

Konuşmasına devam eden CHP'li Başarır, şunları söyledi:

"Tutanaklar orada; muhalefet ölen çocuklarımız için, öldürülen çocuklarımız için konuştu diyorum, 'Boş konuştu' diyor; bu olacak şey mi ya? Ben size söylüyorum Sayın Başkan, yakışmıyor Meclis'e. Ciddiyet... Biz muhalefet olarak bu konuda çok yorum yaptık, çok açıklama yaptık. Okul güvenliği, okulların güvenlik sorunu, okul önleriyle ilgili defalarca araştırma önergesi verdik; niye reddettiniz? Kanun teklifi verdik 65 bin uzman çavuşun okullarda görevlendirilmesi için İç Tüzük 37'ye göre, neden reddettiniz? Yahu, ciddiyet... Biz bunları söyledik, bunları; bu bir algı değil Sayın Vekilimiz ve normal bir ülkede, bir parça demokrasi olan bir ülkede Bakan istifa eder ya! 2'nci olay, 3'üncü olay...

"30'A YAKIN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERİLMİŞ OKUL ÖNÜNDEKİ GÜVENLİK İÇİN. NİYE REDDETTİNİZ?"

Öğretmen öldürülür, Çekmeköy'de, yakın bir zamanda, Fatma Nur Öğretmen öldürüldü. Okul müdürü öldürülür, müdür yardımcısı darbedilir, öğrenciler öldürülür. Biz, 'bu Bakan ne işe yarıyor, neden muhalefeti dinlemiyorsunuz' dediğimiz zaman suçlu mu oluyoruz? Boş mu konuşuyoruz? Biz boş konuştuğumuz için mi o çocuklar öldü? Bakın, birden fazla, 30'a yakın araştırma önergesi verilmiş okul önündeki güvenlik için, hijyen için, temizlik için, öğretmen ölümleri için. Reddetmişsiniz. Niye reddettiniz? Peki, bu kadar reddettiniz, daha sonra bu komisyon niye kuruldu Sayın Başkanım, neden kurduk bu komisyonu? Dokuz evladımızın, çocuğumuzun, bir öğretmenimizin ölümünü mü bekleyecektik ya bu komisyonun kurulması için? Biz bunu söyledik. Muhalefet bunu söyledi. Keşke olmasaydı, hiç konuşmasaydık. O öğretmen, o çocuklar bugün sınıflarında olsaydı keşke! Ama yapmayın! Ben sizden böyle bir konuşma beklemiyordum."

"ACILI BİR BABA İKTİDAR PARTİSİNE 'CENAZEME GELMEYİN' DİYORSA..."

AKP’li Karatutlu'nun bakanların cenazeye katılmaması ile ilgili sözlerine yanıt vererek, "Net bir bilgi var; sekiz yavrumuzun cenazesine Bakan düzeyinde katılım var, 9'uncusuna Bakan düzeyinde katılım yok. İfadelerin bir kısmı şu, AK Partili arkadaşlardan gelen ifadeyi söylüyorum: 'Aile 'bürokratlar gelmese iyi olur.' dediler' diyor, Bakanların gelmemesine dair ailenin bir talebinin olmadığını söylüyorlar. Bir başka AK Partili yetkili bizzat bana 'Ya cenazelerde bir çakışma oldu yoksa bilerek gitmeme olayı, ailenin de 'Gelmesin' diye bir talebi olmadı' diye bir beyanatta bulundu.

Şunu ifade etmeye çalışıyorum: Acılı bir baba, evladını kaybetmiş bir baba, o acılı gününde iktidar partisine dönüp 'Benim cenazeme bürokratlar veya Ankara'dan gelenler gelmesin' diyorsa bu, çok ciddi bir duygusal kopuştur. Hani Anadolu'da bir söz vardır 'Ne ölüme ne dirime' diye yani insan bunun karşısında titrer, 'Acaba ben bu insanlara ne yaptım ki bu insanlar 11 yaşındaki çocuğun cenazesinde bile benim gelmemem hususunda bir hassasiyet gösteriyor?' Bu bile gerçekten üzerinde konuşulması gereken bir şeyken sanki hiçbir şey olmamış gibi Sayın Karatutlu'nun burada 'Bakanın katılmaması normal' açıklamasını doğrusu yadırgadım." diye konuştu.

"BU ACI ÜZERİNDEN BURADA SİYASET YAPIYORSUNUZ"

AKP'li vekilin Meclis'te gerginlik yaratmasının ardından söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, AKP’li Karatutlu'ya seslenerek "Sizin burada ne işiniz var, siz neden Maraş'ta değilsiniz? Maraş hala yas tutuyor, acı içinde; siz Maraş Vekilisiniz gelmişsiniz, bu acı üzerinden burada siyaset yapıyorsunuz. Sizin burada ne işiniz var? Maraş'ın yasını, acısını duyumsamamışsınız bile siz. 9 çocuk, bir öğretmen öldü. Bu münferit bir olay değil; burada cenazeye o katıldı, bu katıldı hesabı değil; Maraş'a ölüm çöktü, bir okula ölüm çöktü, mahallelere ölüm çöktü. Siz bunu duyumsayacağınıza kalkmışsınız, bunun mücadelesini veren, şiddetsiz toplum, güvenli okul mücadelesi veren arkadaşlarımıza bir de 'Yazıklar olsun' diye bağırıyorsunuz. Bence bu zihniyete yazıklar olsun, size yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP’Lİ VEKİL İLE BOZDAĞ ARASINDA TARTIŞMA

Söz alan AKP’li Adem Yıldırım, 1 dakikalık söz hakkı nedeniyle TBMM Başkanvekili Bozdağ'a sataştı. Yıldırım, Bozdağ'a hitap ederek, "Aslında ben başka bir konuşma yapacaktım ama biraz önce bana söz vermemeniz üzerine CHP Grup Başkan Vekilinin bana hitaben hakaret ederek konuşması ve diğer parti gruplarına herhangi bir sataşma olmadığı hâlde onlara söz vermeniz, bana söz vermemeniz Meclis İç Tüzük'ü açısından da kabul edilebilir bir durum değil Başkanım. Oysa, söz vermiş olsaydınız benim her lafa verecek bir cevabım var ancak önce bir lafa bakarım laf mı diye sonra bir de söyleyene bakarım adam mı diye diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum" dedi.

Bunun üzerine AKP'li Yıldırım'a cevap veren Bozdağ, "Sayın Yıldırım, burada Sayın İrfan Karatutlu Maraş'ta yaşanan elim hadiseyle ilgili meramını anlattı, sonra da Sayın Grup Başkan Vekilleri söz talebinde bulundular. Buranın gelenekleri gereği Sayın Grup Başkan Vekilleri söz talebinde bulunduğu zaman, yanlış anlaşılma varsa, bununla ilgili söz verilir. Ben İç Tüzük'e uydum, sözü verdim. Sizinle ilgili burada konuşulan hiçbir şey yoktu ama siz yerinizden laf attınız. Sayın Başarır da size cevap verdi, sonra siz ona cevap verdiniz. Onun size söylediği sözün aynılarını siz de ona tekrar ettiniz dolayısıyla burada karşılıklı bir olay oldu. Kaldı ki Genel Kurulda eğer biz karşılıklı guruplar içerisindeki milletvekillerinin sataşma, karşıdan karşıya laf atmalarına eğer burada tekrar söz hakkı tanımış olsak biz burayı çalıştıramayız. Onun için Grup Başkan Vekilleri var, herkes şey yapmadığı için, bir düzen kurmak için var. Ben o yüzden bu tartışmayı burada sonlandırıyorum." diyerek tepki göstedi.