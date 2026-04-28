Özgür Özel tarih vererek açıkladı: Seçimler en geç Ekim 2027'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni yol haritasına ilişkin aldıkları kararları değerlendirdi. Değerlendirmesinde seçimlere ilişkin açıklamada da bulunan Özel, seçimlerin en geç Ekim 2027'de yapılacağını ifade etti.

Son Dakika | CHP Lideri Özgür Özel arka arkaya bombaladı: Siz vicdanı, insafı yutan karadeliksiniz

"SEÇİM KAMPANYASI FİİLEN BAŞLIYOR"

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu'ya konuşan Özel, 4 Mayıs itibariyle başlayacak saha çalışmasına ilişkin, "4 Mayıs’tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi aslında fiilen seçim kampanyasını başlatıyor. Bir süredir genel başkan düzeyinde seçim kampanyası yapıyorduk. Veya cumhurbaşkanı adayımız içeride onun yerine meydanlara insanları topluyorduk. Bazı öne çıkabilecek vaatleri konuşuyorduk ama seçime giderken kampanya 360 derece bir iş ve bu sadece genel başkanın değil partinin başta milletvekillerinin, MYK ve PM üyelerinin sahada olması gereken bir süreç. Çok uzun süredir hazırlandığımız kapı siyaseti var" dedi.

"TEMMUZ AĞUSTOSTA FARKLI BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Sandık görevlilerinin, kapı kapı gezerek seçmenle tanışacağını kaydeden CHP Lideri Özel, şunları söyledi:

"Eskiden sandık görevlileri seçimlere iki üç ay kala belirlenirdi. Biz şimdiden belirledik. 186 bin kişi. 4 Mayıs günü 106 bini sahaya çıkıyor. Kapıları çalmaya başlayacaklar. Kendi sandık çevrelerindeki 300 kişiyi, bu 200’e yakın haneye denk geliyor. İlk ziyaretleri yapacaklar. İlk ziyaret mayısta ikincisi haziran ayında. Temmuz ağustosta farklı bir çalışma yapacağız. Eylül ekim ayında üçüncü ve dördüncü ziyaret. Hemen her ay sandık görevlisinin gidip sorumlu olduğu kapıyı çalıp, kendini tanıtacağı partinin hem programını hem vaatlerini anlatacağı işe başlıyoruz."

4 Mayıs'ta hem sandık görevlilerinin hem PM ve MYK üyelerinin 81 ilde sokağa çıkacağını kaydeden Özel, sahada hem CHP'nin içinde bulunduğu yargı ablukası ve uğradığı hak ihlallerinin, hem de vatandaşın sorunlarına nasıl çözüm önerileri getireceklerinin anlatılacağını belirtti.

"EN GEÇ EKİM 2027'DE"

Seçim tarihine ilişkin değerlendirmede de bulunan Özgür Özel, "Ben kendi şahsıma seçimlerin en geç 2027'nin Ekim ayında yapılacağını düşünüyorum. 2027 Ekim'den geçe kalmayacağını, zaten bütün Ankara'daki emareler bunun üzerine yoğunlaşıyor. Her an baskın seçim, erken seçim olabilecek, erken seçimi icap ettirebilecek siyasi gelişmeler olabilecekmiş gibi her an hazır olmamız lazım. O yüzden kampanyayı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir yıldır daha çok genel başkan koşuyordu" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: