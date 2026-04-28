CHP’nin yeni yol haritasını belirlemek üzere yaptığı toplantı dizisi dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki PM toplantısıyla devam etmişti. Yedi saat süren toplantıdan partinin 4 Mayıs itibarıyla tüm kadrolarıyla sahaya inmesi kararı çıktı. Güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile adalet ve demokrasi olmak üzere dört ana başlıkta çalışma başlatılacak; hukuk ekibi genişletilecek, ara seçim gündemi ise korunacak.

CHP'nin bugünkü grup toplantısına ödenmeyen maaşları için günlerdir eylem yapan Doruk Madencilik işçileri de katılıyor.

Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Lideri Özgür Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"MÜCADELEYE DEVAM..."

Cumartesi günü, genel merkezimizde 7 ayrı toplantıyla içinde bulunduğumuz süreci, seçilmiş belediye başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte değerlendirdik.

Dün yaklaşık 11 saatlik PM ve MYK toplantısında önümüzdeki süreci değerlendirdik. Bundan sonrası için bir santim eğilmeden, bir kelime eksik konuşmadan, mücadeleden taviz vermeden, haklılık zeminini koruyarak, sendelesek bile birbirimize omuz vererek bir mücadeleyi sürdürmeye karar verdik...

MADENCİLER GRUP TOPLANTISINDA

AK Parti döneminde madenlerde Soma felaketi gibi 7 Soma oldu, son 23 yılda 35 bin işçi iş kazalarında, cinayetlerde hayatını kaybettiği, 35 binin bir sayı-rakam olmadığını, gözü yaşlı anne-baba, dul kalmış eş, babasız kalmış çocuk olduğunu hatırlayalım.

Soma üzerinden 12 yıl geçti, madencilerin çilesi bitmedi. Doruk Madencilik işçileri 9 gündür Ankara'da açlık grevindeler. Ücret ve tazminatlarını istiyorlar.

İşçilere hakkını vermeyen Yıldızlar SSS Holding, 2364 maden ruhsatı almış AK Parti döneminde. Çantasında duruyor bu ruhsatlar, kimini işletiyor, kimini burada işletiyor, kimine ortak alıyor ama bu emekçilerin hakkını ödemiyor.

"TERCİHİ HEP EMEĞİ SÖMÜRENLER OLDU"

AK Parti 386 bin maden ruhsatı dağıtmış, kendinden önceki 80 yıllık cumhuriyet döneminde verilen ruhsat sayısı 1186...

Tercihini her zaman emeği sömürenden yana kullandılar..

Bu iktidar 23 işçi grevini sudan sebeplerle yasakladı. Yasa söylüyor, milli güvenlik tehdit altındaysa grev yasaklanır, 200 bin işçinin işlerinin elinden alınmasına sessiz kalıp arka çıktılar.

Bugün 100 işçiden sadece 9'u sendikalı.

And olsun ki CHP iktidara gelecek, tüm işçiler haklarına kavuşacak.

"DEVLETİ SATIP FAİZE ÖDÜYORLAR"

Cumhuriyetin fabrikaları, şirketleri haraç mezat satıldı, Sümerbank, Seka, Tekel, Türk Telekom, Petkim, Tüpraş, şeker fabrikaları, demir-çelik fabrikaları, termik santraller teker teker yok pahasına, şeffaf olmayan şekilde ve hep yandaşları bularak sattılar.

24 yılda devleti sattılar 60 milyar dolar elde ettiler, bugünkü kurla 2,7 trilyon lira.. Ama 2026'da faize ödenecek para 2,7 trilyon lira. Cumhuriyetin bütün kurumlarını sattılar, hepsinin parasını bu senenin faizine ödüyorlar.

Memleketi batıran AK Parti'nin, anasının-babasının parasını kumarda batıran hayırsız evlattan hiçbir farkı yok.

