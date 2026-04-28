Doruk Madencilik patronuna soğuk duş! Bakan Bayraktar açıkladı: Bu firmaya artık ruhsat yok

Haklarını alamayan ve 17 gün önce direnişe başlayan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı. Gasbedilen hakları için direnişte olan madenciler, taleplerinin kabul edilmesiyle eylemlerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Son dakika | Direniş kazandı! Madenciler tüm haklarını alacak

"SÜREKLİ MÜDAHALE EDİYORUZ, HER İŞLERİNDE BÖYLELER"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Madencilik'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik firmasına ilişkin açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Eskişehir'deki maden işçilerinde de aynı durumun olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Fakat burada farklı bir şey oldu” diyerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli üretim kömüre 2029 yılına kadar satın alma garantisi için Meclis'ten yetki aldıklarını söyledi.

"BEN BU FİRMAYA ARTIK RUHSAT VERMEM"

"Eğer alım garantisi vermesek çalışma şansları yoktu" diyen Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviği vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun. Enerji Bakanlığı'nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem."

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ RUHSAT SAYISINI AÇIKLAMIŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de yaptığı konuşmada söz konusu holdingin 2 bin 364 maden ruhsatına sahip olduğunu açıklamıştı.