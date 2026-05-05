Avukatlar Meclis'e yürümüştü: Kurtulmuş TBB Başkanı ile bir araya geldi

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) avukatlara yönelik şiddet vakalarında görülen artışa tepki amacıyla Meclis'e düzenlediği yürüyüşün ardından TBB Başkanı Erinç Sağkan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini TBMM'de kabul etti. Kabulde; avukatlara yönelik şiddet olaylarıyla mücadelede atılacak adımlar ile avukatların sorunlarına ilişkin konular ele alındı.

TBMM'den yapılan açıklamada; Kurtulmuş'un Bursa’da Avukat Hatice Kocaefe’nin, Yalova’da ise Avukat Zekeriya Polat’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ve Erzurum’da Avukat Taha Bağaçlı’nın kendi çalışma ortamında saldırıya maruz kalmasının herkesi derinden üzdüğünü ifade ettiği belirtildi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetimi'nden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyaret

Avukatlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin çalışmaların TBMM çatısı altında gündeme getirilmesinin önemini vurgulayan Kurtulmuş, TBB'nin siyasi parti gruplarıyla bu konuda görüşmeler yapmasından da memnuniyet duyduğunu belirtti. Avukatlara yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması ve bu yönde alınacak tedbirlerin belirlenmesi için TBMM'de bir araştırma komisyonunun kurulabileceğini ve başkan olarak konuyu yakından takip edeceğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Hayatın her yerinde savunma mesleğinin en temel unsurlarından birisi olan avukatlarımız vazife görüyor. Komisyonun kurulması fikrinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun için de sonuna kadar bu mücadelenizde size destek olurum."

Kurtulmuş ayrıca; Avrupa Konseyi tarafından avukatlık mesleğinin korunmasına yönelik hazırlanan sözleşmeye Türkiye'nin taraf olabileceğini ve konunun yürütme erki tarafından değerlendirilebileceğini ekledi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (5 Mayıs 2026)

"ŞİDDETİN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI İÇİN KOMİSYON KURULMASI ÖNEMLİ"

TBB Başkanı Erinç Sağkan ise avukatlara dönük şiddetin önlenmesine dair Meclis’te görüşmeler yaptıklarını ve bu konudaki önerilerini de siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle paylaştıklarını belirtti.

Avukatlara yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Meclis’te araştırma komisyonunun kurulmasını önemsediklerini dile getiren Sağkan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan da bu yönde desteğini talep etti.

Sağkan, Avrupa Konseyi tarafından avukatlık mesleğinin korunmasına yönelik hazırlanan sözleşmenin Türkiye tarafından imzalanmasının da ciddi bir koruma alanı yaratacağına inandıklarını aktardı.

AVUKATLAR MECLİS'E YÜRÜMÜŞTÜ

Son dönemde avukatlara yönelik şiddet olaylarında artış görülmesi nedeniyle avukatlar, pazartesi günü TBMM'ye yürümüştü.

Toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini ifade eden Erinç Sağkan, Meclis önünde yaptığı konuşmada şunları söyledi: