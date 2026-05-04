Türkiye Barolar Birliği, 'avukatlara şiddete karşı' Meclis'e yürüdü

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatların toplumun haklarını savunan bir meslek grubu olduğunu vurgulayarak, bu görevi yerine getirirken şiddet, tehdit ve saldırıya maruz kalmak istemediklerini söyledi.

Genç avukat cinayetinde karar!

TBB yönetimi, baro başkanları ve avukatlar, meslek mensuplarına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla Güvenpark’ta bir araya geldi. Burada açıklama yapan Sağkan, Bursa’da avukat Hatice Kocaefe’nin ve Yalova’da avukat Zekeriya Polat’ın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini ifade eden Sağkan, “Biz, bu toplumun haklarını savunan meslek grubuyuz, onlar için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken ölmek, öldürülmek, hakarete uğramak, tehdit edilmek, yaralanmak istemiyoruz. O yüzden artık buna bir son verilmesini, sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bir meslektaşımızı daha toprağa vermek istemiyoruz” dedi.

HUKUKÇULAR MECLİS'E YÜRÜDÜ

Açıklamanın ardından Sağkan ve beraberindekiler, “Avukata Dokunma” ve “Avukata Şiddete Son” yazılı pankartlarla TBMM’ye yürüdü.

TBMM’de yapılan TBB 61. Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı sonrasında alınan kararları içeren bildirgeyi okuyan Sağkan, avukatlara yönelik şiddetle mücadele için beş başlıklı bir çözüm paketi hazırladıklarını aktardı.

Şiddetle mücadelede TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmasını talep eden Sağkan, bu sorunun tüm boyutlarıyla incelenmesi gerektiğini ve ortaya çıkacak sonuçlara göre kamusal politikalar geliştirilmesi gerektiğini savundu.

Ayrıca “Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin imzalanmasını, yasal düzenlemelerin güçlendirilmesini ve şiddete karşı daha etkili cezai yaptırımlar getirilmesini istediklerini belirtti. ​​​​​​​

TALEPLERİNİ MECLİS'E SUNDULAR

Haciz ve keşif gibi riskli alanlarda kolluk kuvvetlerinin varlığının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Sağkan, güvenlik güçlerinin sadece icra memurunu koruduğu yönündeki dar yorumun değiştirilmesi ve süreç boyunca genel güvenliği sağlama yetkisinin netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca toplumda farkındalığın artırılmasının da önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sağkan ve TBB heyeti, hazırladıkları talepleri daha sonra TBMM Başkanlığına ilettiği ifade edildi. (AA)