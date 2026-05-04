Türkiye Barolar Birliği, 'avukatlara şiddete karşı' Meclis'e yürüdü

Türkiye Barolar Birliği, 'avukatlara şiddete karşı' Meclis'e yürüdü
Yayınlanma:
Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetimi, baro başkanları ve çok sayıda avukat, meslektaşlarına yönelik artan şiddet olaylarını protesto etmek için Güvenpark’ta toplandı. Burada TBB Başkanı Erinç Sağkan bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatların toplumun haklarını savunan bir meslek grubu olduğunu vurgulayarak, bu görevi yerine getirirken şiddet, tehdit ve saldırıya maruz kalmak istemediklerini söyledi.

Genç avukat cinayetinde karar!Genç avukat cinayetinde karar!

TBB yönetimi, baro başkanları ve avukatlar, meslek mensuplarına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla Güvenpark’ta bir araya geldi. Burada açıklama yapan Sağkan, Bursa’da avukat Hatice Kocaefe’nin ve Yalova’da avukat Zekeriya Polat’ın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini ifade eden Sağkan, “Biz, bu toplumun haklarını savunan meslek grubuyuz, onlar için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken ölmek, öldürülmek, hakarete uğramak, tehdit edilmek, yaralanmak istemiyoruz. O yüzden artık buna bir son verilmesini, sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bir meslektaşımızı daha toprağa vermek istemiyoruz” dedi.

aa-20260504-41287219-41287214-turkiye-barolar-birligi-avukatlara-siddete-karsi-guvenparktan-meclise-yurudu.jpg

HUKUKÇULAR MECLİS'E YÜRÜDÜ

Açıklamanın ardından Sağkan ve beraberindekiler, “Avukata Dokunma” ve “Avukata Şiddete Son” yazılı pankartlarla TBMM’ye yürüdü.

TBMM’de yapılan TBB 61. Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı sonrasında alınan kararları içeren bildirgeyi okuyan Sağkan, avukatlara yönelik şiddetle mücadele için beş başlıklı bir çözüm paketi hazırladıklarını aktardı.

Şiddetle mücadelede TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmasını talep eden Sağkan, bu sorunun tüm boyutlarıyla incelenmesi gerektiğini ve ortaya çıkacak sonuçlara göre kamusal politikalar geliştirilmesi gerektiğini savundu.

Ayrıca “Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin imzalanmasını, yasal düzenlemelerin güçlendirilmesini ve şiddete karşı daha etkili cezai yaptırımlar getirilmesini istediklerini belirtti.aa-20260504-41287219-41287210-turkiye-barolar-birligi-avukatlara-siddete-karsi-guvenparktan-meclise-yurudu.jpg​​​​​​​

TALEPLERİNİ MECLİS'E SUNDULAR

Haciz ve keşif gibi riskli alanlarda kolluk kuvvetlerinin varlığının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Sağkan, güvenlik güçlerinin sadece icra memurunu koruduğu yönündeki dar yorumun değiştirilmesi ve süreç boyunca genel güvenliği sağlama yetkisinin netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca toplumda farkındalığın artırılmasının da önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sağkan ve TBB heyeti, hazırladıkları talepleri daha sonra TBMM Başkanlığına ilettiği ifade edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Siyaset
AKP'li Bülent Arınç'tan İBB'ye ziyaret
AKP'li Bülent Arınç'tan İBB'ye ziyaret
İYİ Partili Kavuncu'dan iktidara 'ikramiye' tepkisi: 5 kilo kıyma bile alınmaz
İYİ Partili Kavuncu'dan iktidara 'ikramiye' tepkisi: 5 kilo kıyma bile alınmaz