AKP'li Bülent Arınç'tan İBB'ye ziyaret
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın İBB'yi ziyaret ettiğini açıkladı.
Ziyarete ilişkin açıklama yapan Aslan, Arınç'a teşekkür etti.
"NAZİK ZİYARETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasıyla İBB Başkan Vekilliği'ne seçilen Aslan, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 22’nci Başkanı Sayın Bülent Arınç’ı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 22'nci Başkanı Sayın Bülent Arınç'ı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde ağırladık.— Nuri Aslan (@nuriaslan_tr) May 4, 2026
