Ağabeyi çağrı yapmıştı: Bakan Çiftçi'den Uğur Çalışkan açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'ın Antakya ilçesinde kaybolan Uğur Çalışkan'ın ağabeyinin çağrısına yanıt verdi. 27 yaşındaki Çalışkan'ın bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, gerekirse JASAT'ı görevlendireceklerini söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otelin camından çıkan Uğur Çalışkan'dan 72 gündür haber alınamıyor. 27 yaşındaki kardeşinin bulunması için geçtiğimiz günlerde Tarık Çalışkan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslenmişti.

UĞUR ÇİFTÇİ'DEN 72 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Van'dan çalışmak için gittiği Hatay'da kaybolan Uğur Çalışkan'ın ağabeyi Çalışkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Günlerdir Uğur’a ulaşamıyoruz. Ormandaysa neden bulunamadı, şehirdeyse neden tespit edilemedi? Bizi görün, bizi duyun. Bir aile perişan durumda. Lütfen, Uğur nerede?" ifadelerini kullandı.

Hatay'da kaybolan Uğur Çalışkan

AĞABEYİN YARDIM ÇAĞRISINA BAKAN ÇİFTÇİ'DEN YANIT

Kardeşi kayıp olan Çalışkan'ın çağrısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yanıt geldi. "Değerli kardeşim; konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor" diyen Çiftçi, sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

"Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi ) timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

