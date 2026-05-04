'Pedro Sanchez Özgür Özel'i reddetti' iddiasına çifte yalanlama

Sinan Burhan, Ermenistan'a giderken uçağı Ankara'ya acil iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme talebini reddettiğini iddia etmişti.

İktidara yakın isimlerden olan Burhan'ın iddiasına hem Genel Başkan Özgür Özel'den hem de partiden yalanlama geldi.

"BÖYLE BİR YALAN HABER ÜRETMEYE ÇALIŞMAK ACZİYET GÖSTERGESİDİR"

Partiden yapılan açıklamada, Özel'in Sanchez ile herhangi bir görüşme talebinde olmadığı belirtilirken, "İspanya Başbakanı'nı taşıyan uçağın teknik bir arıza sonucu ülkemize acil iniş yapması üzerinden böyle bir yalan haber üretmeye çalışmak acziyet göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada şunlara yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, uçağındaki teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile herhangi bir görüşme talebi olmamıştır. Bazı mecralarda yer alan iddialar tamamen uydurma olup maksatlı bir dezenformasyondur. Sayın Sanchez’in uçağının acil iniş yapması ve yeniden havalanmasına kadar geçen süreç, özel kalemler arasında dikkatle takip edilmiş ve Genel Başkanımızın geçmiş olsun dilekleri iletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Sayın Pedro Sanchez’in Sosyalist Enternasyonal’de birlikte çalışan, aralarında dostluk hukuku bulunan ve her fırsatta görüşebilen iki lider oldukları bilinen bir gerçektir. İspanya Başbakanı'nı taşıyan uçağın teknik bir arıza sonucu ülkemize acil iniş yapması üzerinden böyle bir yalan haber üretmeye çalışmak acziyet göstergesidir. Kamuoyuna saygılarımızla…"

— CHP İletişim (@CHP_iletisim) May 4, 2026

"BU YALANIN KİME NE FAYDASI VAR"

Özgür Özel ile iddiaya ilişkin konuştuğunu belirten gazeteci Aytunç Erkin ise CHP Lideri'nin şunları söylediğini aktardı: