Ermenistan'a giderken zorunlu iniş yapmıştı! Pedro Sanchez Ankara'dan ayrıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve beraberindeki heyeti taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçak, teknik sorunun giderilmesinin ardından bugün Ankara'dan hareket etti. Dün Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere havalanan ancak havada yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapan uçak, yapılan müdahalelerin ardından yeniden uçuşa uygun hale getirildi. Sanchez, güvenlik prosedürleri gereği geceyi Ankara'da bir otelde geçirdikten sonra yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.

RESMİ MAKAMLAR ACİL İNİŞİ DOĞRULADI

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Sanchez Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Ermenistan'a gidiyordu. Ancak Airbus A310 tipi uçakta meydana gelen teknik aksaklık, planlanan rotanın tamamlanmasına engel oldu. Ankara'ya yapılan acil inişin ardından Sanchez ve heyeti, onarım sürecini beklemek üzere geceyi kentteki bir otelde konaklayarak geçirmek zorunda kaldı.

ANKARA'DAN AYRILDI

Geceyi Ankara’da geçiren heyetin Erivan’a hareket edeceği aktarıldı. Sanchez ve beraberindeki yetkililer, konakladıkları otelden ayrıldı. Sanchez Erivan'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti.

BİR AYDA İKİNCİ UÇAK KRİZİ

Ankara'da yaşanan bu son olay, Başbakan Sanchez'in resmi uçaklarla yaşadığı ilk sorun değil. Sanchez, henüz bir ay önce, 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu kritik bir zirveye de uçak arızası engeli nedeniyle katılamamıştı.

Eylül ayındaki olayda, Sanchez'i taşıyan Falcon tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra arızalanmış ve havada manevra yaparak Madrid'e geri dönmüştü. İspanya Başbakanı, uçağın teknik yetersizliği nedeniyle fiziki olarak yer alamadığı o toplantıya, ancak internet üzerinden bağlantı yoluyla iştirak edebilmişti. Ankara'da yaşanan Airbus A310 arızasıyla birlikte, İspanya devlet filosundaki farklı tipteki iki uçağın da kısa aralıklarla benzer sorunlar çıkarması dikkat çekti.