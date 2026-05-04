Rabia Naz'ın ölümünde kilit detay! Fotoğraftaki çanta bir var bir yok

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve "yüksekten düşme" gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen Rabia Naz Vatan dosyasında, süreci sil baştan değiştirebilecek dijital bulgular ortaya çıktı.

Baba Şaban Vatan’ın savcılığa sunduğu yeni delillerde, olay yerinde çekilen fotoğraflar arasındaki çelişkiler "delil karartma" şüphesini güçlendirdi.

RABİA NAZ ÖLÜMÜNDE KİLİT DETAY!

Mustafa Şekeroğlu’nun Habertürk'teki haberine göre; dosyadaki en büyük soru işareti, 11 yaşındaki Rabia Naz’ın okul çantasının bulunduğu yer ve zaman üzerine yoğunlaştı.

Baba Şaban Vatan, savcılıktan teslim aldığı dijital verileri incelediğinde, kızının çantasının olaydan tam 5 saat sonra terasa bırakıldığını ve tutanaklara bu şekilde geçirildiğini fark ettiğini öne sürdü.

Bu durumun organize bir eylem olduğunu savunan Vatan, "Bu olayın içinde polis memurları, inceleme ekipleri ve ilgili makamlar var. Ucu kime dokunursa dokunsun, hak edenler en ağır cezayı almalıdır" diyerek sorumlular hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu.

FOTOĞRAFTAKİ ÇANTA BİR VAR BİR YOK

Dosyada yer alan olay yeri inceleme raporundaki ifadeler ile olay yerinden çekilen fotoğraflar arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Hazırlanan resmi raporda, binanın çatı katında yapılan incelemede "çantanın çatı girişinde, girişe göre sağda yerde olduğunun görüldüğü" ifadesi yer aldı.

Ancak rapora eklenen çatı girişine ait ilk fotoğrafta, tarif edilen noktada çantanın olmadığı görüldü.

Dijital verilerin devamındaki bir başka karede ise, aynı noktada çantanın belirdiği fark edildi. Baba Şaban Vatan’ın iddiasına göre çanta, olaydan saatler sonra oraya yerleştirildi ve dosyaya kanıt oluşturması için ikinci kez fotoğraflandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarıyla birlikte tüm şüpheli ölümlerin üzerine gidileceğine dair açıklamaları, Rabia Naz’ın ailesi için hukuk mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını araladı.