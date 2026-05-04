Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Akaryakıt fiyatlarını işaret etti

Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Akaryakıt fiyatlarını işaret etti
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜİK'in yüzde 4,18 olarak açıkladığı nisan ayı enflasyon oranına ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Hâlen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada enflasyon oranlarına değindi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 4,18 olarak açıkladığı enflasyonun İran-ABD savaşından kaynaklandığını vurgulayan Erdoğan, "İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor." dedi.

Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçiciŞimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici

"AKARYAKIT FİYATLARI ENFLASYON ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR"

"Bugün nisan ayı enflasyon oranı yüzde 4,18 olarak açıklandı." ifadelerini kullanan Erdoğan, bir önceki aya göre 2,24 puanlık artış görülen enflasyona ilişkin, "Hâlen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız. " değerlendirmesinde bulundu.

İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu! Enflasyon açıklandı rakamlar belli olduİşte meslek meslek zamlı maaş tablosu! Enflasyon açıklandı rakamlar belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Siyaset
Ağabeyi çağrı yapmıştı: Bakan Çiftçi'den Uğur Çalışkan açıklaması
Ağabeyi çağrı yapmıştı: Bakan Çiftçi'den Uğur Çalışkan açıklaması
AKP'li Bülent Arınç'tan İBB'ye ziyaret
AKP'li Bülent Arınç'tan İBB'ye ziyaret