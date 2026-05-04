Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Akaryakıt fiyatlarını işaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada enflasyon oranlarına değindi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 4,18 olarak açıkladığı enflasyonun İran-ABD savaşından kaynaklandığını vurgulayan Erdoğan, "İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor." dedi.

"AKARYAKIT FİYATLARI ENFLASYON ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR"

"Bugün nisan ayı enflasyon oranı yüzde 4,18 olarak açıklandı." ifadelerini kullanan Erdoğan, bir önceki aya göre 2,24 puanlık artış görülen enflasyona ilişkin, "Hâlen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız. " değerlendirmesinde bulundu.

