Genç avukat cinayetinde karar!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, avukat Hatice Kocaefe’nin hayatını kaybettiği, ablasının ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAÇTAN ATEŞ AÇILMIŞTI

Korkunç olay, 29 Nisan günü ilçeye bağlı Ağaköy Mahallesi’nde meydana geldi. 16 AGB 45 plakalı bir araçtan açılan ateş sonucu 28 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe olay yerinde yaşamını yitirmiş, yanında bulunan 40 yaşındaki ablası Elif Çalışkan ise yaralanmıştı. Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan emniyet güçleri, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Genç avukat cinayetinde 7 gözaltı

5 KİŞİ FARKLI SUÇLARDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında yargı kararını verdi. Mahkeme sonucunda Hakkı Ç. "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", A.Ç. ve E.Ü. "suça azmettirme", S.S. "suçluya yardım etme", H.S. ise "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüpheliler V.A. ile F.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABLANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırıda yaralanan Elif Çalışkan’ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bursa Barosu'na kayıtlı genç avukatın ölümü hukuk camiasında büyük üzüntü yaratırken, saldırının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. (AA)