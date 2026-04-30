Genç avukat cinayetinde 7 gözaltı

Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin öldürülmesi ve ablası Elif Çalışkan'ın yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma genişledi. Bursa Asayiş Şube ekipleri ve jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda, olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye ulaştı. Yakalanan şüpheliler arasında, silahı ateşleyen ve sorgulanmak üzere Emniyet'e götürülen Hakkı Çetin ile olay anında yanında bulunan şüpheli de yer alıyor.

5 MİLYON LİRALIK İCRA TAKİBİ VE TELEFONDA TEHDİT

Cinayete giden süreç, taraflar arasındaki ticari bir anlaşmazlıkla başladı. İddiaya göre Hakkı Çetin, Gürsu ilçesinde soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan'a armut sattı. Ödemesini yapan Çalışkan'dan ihracatta kullanılan 5 milyon TL'lik plastik armut kasası satın alan Çetin, bu borcunu ödemedi.

Bunun üzerine Çalışkan, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe (kayıtlarda 25 ve 26 yaşında olduğu belirtilen) aracılığıyla hukuki süreç ve icra takibi başlattı. Hakkı Çetin, hukuki sürecin ardından davanın ve icra takibinin geri çekilmesini istedi. Çalışkan ve davanın avukatı Kocaefe bu talebi olumsuz yanıtlayıp hukuki sürecin devam edeceğini belirtince, Çetin iki kız kardeşi telefonda tehdit etmeye başladı.

KEŞİF YAPTI, YOL KESTİ, KURŞUN YAĞDIRDI

Dün saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki kız kardeş, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte sahibi oldukları soğuk hava deposundan çıkıp toprak yolda yürümeye başladı. Bu sırada mahalle yolunda ilerleyen siyah bir otomobil ailenin önünü kesti. Otomobilden inen Hakkı Çetin, aileye silahla ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği kız kardeşler yere yığılırken, şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan Hatice Kocaefe, ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dizinden yaralanan Elif Çalışkan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedaviye alındığı öğrenildi.

Olayın ardından soğuk hava deposunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda; silah sesiyle birlikte çevredeki hayvanların koşarak uzaklaştığı, Elif Çalışkan'ın dizine isabet eden kurşuna rağmen yerden kalkıp babası ve erkek kardeşiyle birlikte ağır yaralanan kız kardeşi Hatice Kocaefe'ye yardıma gittiği anlar yer aldı. Silah seslerini duyan çevredekiler de yardıma koştu. Ayrıca incelemelerde, Hakkı Çetin'in saldırıdan önce mahallede 16 AGB 45 plakalı otomobiliyle 3-4 kez tur atıp keşif yaptığı anlar ile saldırıyı düzenleyip kaçtığı anlar da kameralarca tespit edildi.