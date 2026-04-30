Park halindeki araçta yangın çıktı: Dumanlar her yeri sardı
Siirt’te park halindeki hafif ticari araçta motor bölümünden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.
Hz. Fakirullah Caddesi’nde yaşanan olayda, Şahabettin Kaymaz’a ait araç yol kenarında park halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı. Kısa sürede yangın büyüdü.
YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın sırasında çevrede kısa süreli panik yaşanırken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.