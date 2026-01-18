Bursa'da iki TIR alevlere teslim oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki sünger yüklü TIR'ın dorsesinde meydana gelen yangın, yanındaki mobilya yüklü dorseye de sıçradı.
Yangın, Mesudiye Mahallesi Meydan Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Park halindeki sünger yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Büyüyen alevler hemen yanında park halinde bulunan çekicisiz mobilya yüklü dorseye de sıçradı.
2 dorse alev alev yanarken, yükselen dumanlar İnegöl'ün birçok noktasından fark edildi. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yarım saatte yangını söndürdü.
Yangında, TIR ve dorsesi kullanılamaz duruma gelirken, yanında park halindeki mobilya yüklü dorsede de kısmen zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA