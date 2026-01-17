Kömürlükte yangın faciası! Bitişikteki bina küle döndü

İstanbul Arnavutköy'de, kömürlükte başlayan yangın 2 katlı binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 19.30 sıralarında İmrahor Mahallesi Yayla Caddesi'ndeki bir kömürlükte çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bitişiğinde bulunan tek katlı kömürlükte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı bir binaya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan binanın ise kullanılamaz hale geldiği gözlemlendi.

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) internet sitesinde "Yangın Sırasında Yapılması Gerekenler Nelerdir?" başlığıyla yayınlanan bilgilendirme metninde yangın sırasında yapılması gerekenler şu şekilde açıklanıyor:

" Yangınların öncesi, sırası ve sonrasına baktığımızda en hızlı gelişen fakat en yıkıcı etkiyi doğuran evre ise yangın sırasıdır. Ayrıca bu süreçte alev ve ısının yanı sıra canlılara zarar verebilecek bazı duman gibi tehlikeler, yangının meydana geldiği bölge içerisinde ortaya çıkabilmektedir. Bunlar kısaca; duman, zararlı gazlar, sıcaklık, yayılma, patlama, çökme, elektrik ve kimyasal kaynaklı tehlikeler olarak sıralanır.

Zararlı gazlar ise kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Bunlar; boğucu, tahriş edici ve kan zehirleyici gazlardır. Gazlar ile temas edilmemesi oldukça önemlidir. Bu nedenle de mümkün mertebe maske gibi koruyucuların kullanılması önerilir.

Yangınların yayılması sürecini ise kendi içerisinde iletim, taşınım ve ışınım olarak alt kategorilere ayırabiliriz. Yine patlamalar da kendi içerisinde; fiziksel patlama, kimyasal patlama ve alev kapanı veya sık kullanılan İngilizce tabiri ile backdraft olarak ayrışmaktadır. Yukarıda sayılan tehlikeleri barındıran yangın yerlerinden uzak durmak da özünde yangın anında yapılması gereken en önemli hususlardan biridir."