Rezidans çatısında yangın! İtfaiye ekipleri peş peşe gitti
Yayınlanma:
Son dakika...İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İstanbul Esenyurt'ta bulunan yüksek katlı bir rezidansın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binadan yükselen duman ve alevler çevrede panik yaratırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yanmış araçta cesedi bulunmuştu: Nasıl öldüğü ortaya çıktı!
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)