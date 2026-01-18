Ümraniye'de 3 katlı binada yangın çıktı: Vatandaşlar tahliye edildi
İstanbul Ümraniye'de 3 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Huzur Mahallesi Sulh Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın üst katında meydana geldi.
YANGIN ESNASINDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyürken alevler daireyi tamamen sardı.
Kadıköy'de apartman yangını: 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Yangın esnasında evden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.
Çevre ilçelerden gelen ekiplerin desteğiyle yangına farklı noktalardan müdahale edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)