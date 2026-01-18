Ümraniye'de 3 katlı binada yangın çıktı: Vatandaşlar tahliye edildi

Ümraniye'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.