Kadıköy'de apartman yangını: 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Yayınlanma:
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi Haşim Bey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangın, binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede apartmana yayıldı.

ÜST KATLARDAKİLER MAHSUR KALDI

Alevlerin ve yoğun dumanın etkisiyle üst katlarda kalan bazı kişiler dışarı çıkamadı. Bu kişilerden bir kısmı kendi imkanlarıyla binayı terk etmeyi başarırken, diğerleri temiz hava alabilmek için balkon ve camlara yöneldi.

YAŞLI BİR KİŞİ VE İKİ KIZI KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, merdivenlerini kullanarak üst katlarda mahsur kalanları güvenle tahliye etti. Özellikle yangının başladığı dairede, yürüme güçlüğü bulunan yaşlı bir kişi ve iki kızı itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

kadikoy-yangin.jpg

1'İ AĞIR 8 YARALI HASTANEYE TAŞINDI

Yangından etkilenen ve aralarında çocukların da yer aldığı toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır olarak bildirildi. Tüm yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kömür sobası yangına neden oldu: Tek katlı ev küle döndüKömür sobası yangına neden oldu: Tek katlı ev küle döndü

Tokat'ta korkutan yangın: Alevler arasında kalan kediler kurtarıldıTokat'ta korkutan yangın: Alevler arasında kalan kediler kurtarıldı

YANGIN BİR SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın, yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

