İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Başkanlık Divanı Toplantısı'nda gündeme gelen konular üzerine açıklamalarda bulundu.

AKP iktidarına ekonomik veriler üzerinden eleştirilerde bulunan Kavuncu, dar gelirlinin son 5 yılda alım gücünün daha da düştüğünü ve paradan para kazananların sayısının arttığını söyledi.

"VATANDAŞA EKONOMİK SOYKIRIM UYGULANIYOR"

İktidarın vatandaşa ekonomik soykırım uyguladığını ifade eden İYİ Parti Sözcüsü, şu sözleri sarf etti:

"Türkiye ekonomik bir soykırım uyguluyor vatandaşlarına. Kasıtlı bir yoksullaştırma politikası var. Kasıtlı bir fakirleştirme beraberinde de kast sistemi oluşturma çabalarını görüyoruz. AK Parti'ye ve saraya yakın zenginler ve diğerleri bir taraftayken, ekonomik yük altında, ekonomik sıkıntılar altında inim inim inleyen dar gelirli vatandaşlarımız da diğer tarafta. Bakın son 5 yılda gelir adaletsizliğine zirve yaptıran ekonomi politikaları, dar gelirlinin cebindeki parayı eritirken paradan para kazananların yüzünü adeta güldürdü."

"İRAN'DA BİLE ENFLASYON YÜZDE 53 CİVARINDA"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in beklentisinin aksine enflasyonda bir düşüş yaşanmadığına dikkat çeken Kavuncu, şunları söyledi:

"2026 için %16'lık bir enflasyon hedefi vardı Mehmet Şimşek'in programında ama ne gördük biz? İlk dört ay içerisinde bu %16'lık hedef daha yıl tamamlanmadan tutturulmuş oldu. Yani yılı %32.37 ile kapatacağız. Aylık %4.18'lik bir enflasyon hedefi olan bölgede %32.37'lik yıllık enflasyon çok ama çok konulan hedefin üstüne çıkıldığını gösteriyor. Ve bir tarafta savaş olurken, Ukrayna ve Rusya'daki savaşta biz %9 Rusya'nın, %5.9 Ukrayna'nın ise %7.9'luk bir enflasyona, yıllık enflasyona sahip olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'deki yıllık enflasyon bir tarafta, savaş olan ülkelerin enflasyonu dahi bizim enflasyon oranımızın çok ama çok altında. Zira İran'da, yani Amerika ve İsrail saldırısına maruz kalmış İran'da bile %53 civarında enflasyon. Bu ne demek? Yani siz yıllık bir enflasyon hedefi koyuyorsanız, %16 ile ben bu yılı kapatacağım diyorsanız ve daha ilk 4 ay bittiği anda siz %16'yı tutturuyorsanız bu programın çöktüğünün çok net bir göstergesidir."

"ASGARİ ÜCRETLE ANCAK 935 BARDAK ÇAY İÇİLİYOR"

Enflasyonun düşmemesiyle maaşlarda erime yaşandığını belirten İYİ Parti Sözcüsü, 20 bin lira olan emekli maaşının 17 bin liraya kadar gerilediğini ifade etti.

Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırına asgari ücretli ve emeklilerin yaklaşamayacak hale geldiğini söyleyen Kavuncu, "5 yıl önce bakın asgari ücretle çok daha farklı alım gücüne, çok daha pozitif anlamda alım gücüne sahip olan asgari ücretli 2026 yılında bambaşka bir noktaya gelmiş. Hani hesap yapınca kızılıyor, simit hesapları yapılıyor, çay hesapları yapılıyor. Sadece çay üzerinden gittiğimiz zaman 1883 bardak çay içiyormuş asgari ücretli bundan 5 yıl önce, bugün aldığı ücretle 2026 yılında 935 bardak çay içebilecek hale ancak gelmiş." diye konuştu.

"5 KİLOGRAM KIYMA ALACAK PARA BİLE ETMİYOR"

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: