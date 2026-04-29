Son dakika|Bayram ikramiyesi belli oldu

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde parlamento muhabirlerinin sorularına yanıt verdi.

Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, Ramazan Bayramı’nda ödenen 4 bin TL’lik tutarın bu bayramda da değişmeyeceğini teyit etti.

Bakan Işıkhan, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Kurban bayramı ikramiyelerini Ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır."

17 MİLYON EMEKLİ İÇİN ARTIŞ YOK

Mevcut yasal düzenleme ve uygulama çerçevesinde, bayram ikramiyesi tutarlarında bu yıl için herhangi bir iyileştirme ya da zam yapılmadı.

Sayıları 17 milyonu aşan emekli kitlesini doğrudan ilgilendiren ödeme takviminde, ikramiyelerin sabit tutulmasına gerekçe olarak "bütçe dengeleri" işaret edildi. E

konomik veriler ışığında yeni bir düzenleme yapılmazken, ödemelerin bayram öncesine çekilmesi konusunda teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Ekonomi
Yıldızlar SSS Holding'e ruhsat çıkmıştı! Bakan Bayraktar bu kez de 'teşvik yok' dedi!
Yıldızlar SSS Holding'e ruhsat çıkmıştı! Bakan Bayraktar bu kez de 'teşvik yok' dedi!
Görüşmeler tamamlandı: Belediyelerin şirket kurma yetkisi Erdoğan'a devrediliyor
Görüşmeler tamamlandı: Belediyelerin şirket kurma yetkisi Erdoğan'a devrediliyor