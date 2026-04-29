Son dakika|Bayram ikramiyesi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde parlamento muhabirlerinin sorularına yanıt verdi.

Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, Ramazan Bayramı’nda ödenen 4 bin TL’lik tutarın bu bayramda da değişmeyeceğini teyit etti.

Bakan Işıkhan, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Kurban bayramı ikramiyelerini Ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır."

17 MİLYON EMEKLİ İÇİN ARTIŞ YOK

Mevcut yasal düzenleme ve uygulama çerçevesinde, bayram ikramiyesi tutarlarında bu yıl için herhangi bir iyileştirme ya da zam yapılmadı.

Sayıları 17 milyonu aşan emekli kitlesini doğrudan ilgilendiren ödeme takviminde, ikramiyelerin sabit tutulmasına gerekçe olarak "bütçe dengeleri" işaret edildi. E

konomik veriler ışığında yeni bir düzenleme yapılmazken, ödemelerin bayram öncesine çekilmesi konusunda teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi.