Türkiye'nin ilk zincirini üretmişti: O da zorda!

Türkiye'nin ilk zincir üretim tesisi olma unvanına sahip, 1942 yılından beri üretim yapan sanayi devi Eğinlioğlu, ekonomik dar boğaza yenik düşerek mahkemenin yolunu tuttu; 84 yıllık dev borçlarını ödeyebilmek için koruma talep etti.

Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte mali zorluk yaşayan işletmelerin konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir’de 1942 yılında temelleri atılan ve Türkiye sanayi tarihinin simge kuruluşlarından biri olan Eğinlioğlu Zincir Sanayi, borçlarını ödeyemez hale gelince yasal koruma sürecine dahil oldu.

GEMİ VE SANAYİ ZİNCİRİ ÜRETİYOR

50’den fazla ileri teknoloji zincir üretim hattıyla gemi ve sanayi zincirleri imal eden şirket, Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak mali yapısını yeniden kurgulamak için mühlet istedi.

Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anonim Şirketi) ile birlikte grupta yer alan diğer şirketler ve ortaklar adına yapılan başvuru sonucunda yargılama süreci netleşti. Şirketin ve aile üyelerinin dahil olduğu dava kapsamında şu bilgiler paylaşıldı:

Eğinlioğlu Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oğullar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Limited Şirketi) ile şahıslar Orçun Eğinlioğlu, Mithatcan Eğinlioğlu, Emine Berrak Eğinlioğlu ve Berkcan Eğinlioğlu vekili tarafından açılan dosya, İİK (İcra ve İflas Kanunu) 285 ila 308/h maddeleri kapsamında ele alınacak.

NTV'nin haberine göre mahkeme, konkordato talebi hakkında nihai kararı vermek üzere duruşma gününü 11 Mayıs 2026 saat 14:30 olarak belirledi.

İTİRAZ ETMEK İSTEYENLER İÇİN 3 GÜN KURALI

İcra ve İflas Kanunu (İİK) 304'üncü maddesi uyarınca görülecek olan davada, şirketten alacaklı olanların veya sürece itiraz edenlerin dikkat etmesi gereken yasal prosedürler de açıklandı.

İtirazda bulunacak tarafların, itiraz gerekçelerini duruşma tarihinden en az 3 (üç) gün önce yazılı olarak bildirmeleri kaydıyla mahkemede hazır bulunabilecekleri İİK'nun 288. maddesi gereğince ilanen tebliğ edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

