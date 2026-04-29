Yıldızlar SSS Holding'e ruhsat çıkmıştı! Bakan Bayraktar bu kez de 'teşvik yok' dedi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün, "Bir daha asla ruhsat vermem" diyerek sert sözlerle eleştirdiği Yıldızlar SSS Holding için bugün "Maaş ödemezse teşvik de yok." dedi. Öte yandan holdingin sahibi Sebahattin Yıldız'ın, dün açıklanan Bakanlığın yeni arazi tahsis listesinde 48. sırada yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te aylardır maaşlarını alamadıkları için eylem yapan işçiler, 17 gün süren kararlı mücadelelerinin ardından haklarını elde ettiler.

Günlerdir maden işçilerine yaşatılanlar gündemdeyken, Doruk Madencilik'in bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding'in çevre felaketinden, ödemenmeyen maaşlara sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da dün yaptığı açıklamada bunu doğrularken, "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem.” demişti. Ancak bu açıklamanın yapıldığı gün bakanlığın ruhsat izni listesinde şirketin sahibi yer aldı.

BAYRAKTAR: MAAŞ ÖDEMEZSE TEŞVİK DE YOK

2025/08/09/enerji-bakani-alparslan-bayraktar-duyurdu-irakla-kapsamli-enerji-is-birligi-sureci-basladi-17537816853024.jpg

Bakan Alparslan Bayraktar bugün grup toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada işçi maaşlarını ödemeyen şirket hakkında "Maaş ödemezse teşvik de yok. İşçiler mağdur olmayacak. Hassas süreç devam ediyor" dedi.

YENİ LİSTENİN 48. SIRASINDA AYNI İSİM

Halktv.com.tr. yazarı Bahadır Özgür, aynı gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Taşınmaz Komisyonu, maden işletilmesi amacıyla kimlere arazi tahsisi yapılacağını içeren listede Yıldızlar SSS Holding'in sahibi Sebahattin Yıldız'ın yer aldığını yazdı.

Böylece, arazi tahsis listesinin 48. sırasında yer alan Yıldız’ın Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki 3S Enerji ve Maden şirketinin Çankırı’nın Orta ilçesinde bulunan kömür madenini faaliyete geçirebilmesi için tüm engeller kalkmış oldu.

BAKAN BAYRAKTAR: "HER İŞLERİNDE BÖYLELER"

Bakan Bayraktar dün yaptığı açıklamada şirketi sert bir biçimde eleştirmişti:

Bakan Bayraktar, şirketin siciline dair şu ifadeleri kullandı:

“İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler.”

Bayraktar “Onca ruhsatı nasıl aldı? Kömürüne alım garantisi niye verildi?” sorularına ise şu yanıtı vermişti:

“Yerli üretim kömüre 2029 yılına kadar satın alma garantisi için Meclis'ten yetki alındı. Eğer alım garantisi vermesek çalışma şansları yoktu. İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem.”

