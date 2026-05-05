Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplandı

Siber Güvenlik Kurulu, ilk kez AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saray'da yapılan toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer aldı.

Emekliler dikkat! Tek bir hareketle ikramiyeden olup borçlu çıkabilirsiniz

TOPLANTININ ARDINDAN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından bir bildiri yayımladı. Toplantıda "Ülkenin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alındığı belirtilirken, mevcut risklerin yanı sıra ileriki döneme ilişkin eğilimler de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildirildiği, son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu" bildirildi.

"SİBER GÜVENLİK, MİLLİ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Siber güvenliğin, millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulandığı" bildirildi.

Bu çerçevede, "Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği" ifade edildi.

"Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanları; siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu" belirtildi.

Toplantıda, "Ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar" olarak değerlendirdi.

Kripto dünyasında dev vurgun! 300 milyon dolar buhar oldu

VERİ EGEMENLİĞİ KONUSU AYRI BİR BAŞLIK OLARAK ELE ALINDI

Ayrıca İletişim Başkalığı'nın yaptığı açıklamada, "veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alındığı" belirtildi. "Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildiği" aktarıldı.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI

Açıklamanın son bölümünde ise toplantıda alınan kararlar açıklandı. "Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varıldığı" bildirilen açıklamada:

Kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi,

Kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması,

Siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi,

Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesi konuları kararlaştırıldı. (AA)