Emekliler dikkat! Tek bir hareketle ikramiyeden olup borçlu çıkabilirsiniz

Emekliler dikkat! Tek bir hareketle ikramiyeden olup borçlu çıkabilirsiniz
Milyonlarca emeklinin bayram öncesi beklediği ikramiyeler, siber suç şebekelerinin hedefi haline geldi. "Hesabınıza fark yattı" yalanıyla gönderilen kısa mesajlardaki sahte bağlantılara tıklayanlar, hem maaşından oluyor hem de adına çekilen kredilerle borç batağına sürükleniyor.

Bayram ikramiyeleri, yıllardır sadece geçim kavgası verenlerin değil, siber hırsızların da en büyük kazanç kapısı oldu. 2026 yılına dair ödeme günlerinin kesinleşmesiyle birlikte şebekeler, "ikramiye farkı" bahanesiyle oltalama yöntemine hız verdi.

E-DEVLET GÖRÜNÜMLÜ TUZAK SİTELER

2022/03/10/10-sirketten-7si-uzaktan-calismayla-daha-cok-siber-saldiriya-maruz-kaliyor-7819-dhaphoto2.jpg

Suç örgütlerinin kurduğu düzenek, emeklilere iletilen "3.000 TL ek zam tanımlandı, ödemeyi almak için e-Devlet bağlantısına giriş yapın" içerikli kısa mesajlar üzerinden yürüyor. Bu mesajdaki sahte bağlantılara giriş yapan halkın kimlik ve bankacılık bilgileri ele geçiriliyor. Bilgileri çalan şebekeler, hesaplardaki tüm nakdi izi sürülemeyen başka hesaplara aktarırken; bununla da kalmayıp halkın adına yüksek tutarlı "ihtiyaç kredisi" çekerek büyük bir mağduriyet yaratıyor.

UZMANLAR UYARDI: İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKMİYOR

Konuya dair Türkiye gazetesine açıklama yapan siber güvenlik uzmanları, kamu kurumlarının kısa mesaj (SMS) yoluyla şifre talep etmeyeceğini vurguladı. Uzmanlar durumu şu sözlerle özetledi: "Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir."

MAĞDURİYETİ ÖNLEMEK İÇİN RESMİ YOLLAR İZLENMELİ

2022/03/10/10-sirketten-7si-uzaktan-calismayla-daha-cok-siber-saldiriya-maruz-kaliyor-7819-dhaphoto3.jpg

Bu tür saldırılardan korunmak için şu hayati önlemlerin alınması gerekiyor:

Kuşkulu görünen tüm bağlantılar (linkler) açılmadan silinmeli.

Tüm bankacılık ve kamu işlemleri yalnızca resmi mobil uygulamalar veya devletin kendi web siteleri üzerinden gerçekleştirilmeli.

Telefonda kendisini emniyet görevlisi, savcı veya banka yetkilisi olarak tanıtarak şifre isteyen hiç kimseye bilgi verilmemeli.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

